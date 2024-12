Tien (West-Vlamingen) om te zien op uw scherm volgend voorjaar

Nu VRT, VTM en Play4 hun voorjaarsprogrammatie hebben voorgesteld, is het tijd om te kijken naar welke West-Vlamingen in het oog zullen springen.

Volgend voorjaar belooft televisioneel opnieuw de moeite te worden. De kandidaten voor De Mol of Boer zkt. Vrouw zijn nog niet bekend, maar deze West-Vlamingen zijn al zeker van de partij:

1. Xavier Taveirne

Xavier Taveirne vertaalt zijn consumentenprogramma van radio naar tv. © VRT

Sinds januari is Xavier Taveirne het gezicht van WinWin, dat dagelijks consumententips meegeeft, niet alleen op Radio2, maar ook op VRT MAX en VRT NWS. Xavier keert met het programma nu ook terug naar televisie. Vier weken lang ontdek je weetjes, handige tips, spannende onderzoeksjournalistiek en grappige extraatjes waar je zelf ook echt iets aan hebt.

WinWin, vanaf 6 januari elke weekdag rond 19.45 uur op VRT 1 en VRT MAX.

2. Niels Destadsbader

© Thomas Geuens

Na een succesvol eerste seizoen keert Niels Destadsbader terug voor een tweede seizoen van Ik vraag het aan. Daarin ontdekt hij de verhalen die gekoppeld zijn aan de lievelingsnummers van bekende en onbekende gasten. De muziek wordt telkens gebracht door straffe artiesten van bij ons.

Ik vraag het aan, vanaf 8 januari elke woensdag rond 20.40 uur op VRT 1 en VRT MAX.

3. Manu Van Acker

Een Echte Job met Zita Wauters, Helmut Lotti, Manu Van Acker, Ruth Beeckmans en Tine Embrechts. © VTM

Manu Van Acker is naast presentator bij MNM duidelijk een manusje van alles. Deze keer waagt hij zich bij VTM aan Een Echte Job, waarin hij samen met Ruth Beeckmans, Helmut Lotti, Zita Wauters en Tine Embrechts meedraait in het UZ Leuven.

Een Echte Job bij VTM, startdatum onbekend.

4. Maaike Cafmeyer

Bart Peeters en Gloria Monserez kunnen rekenen op de hulp van Maaike Cafmeyer. © Thomas Geuens

Na een succesvolle comeback mogen we volgend voorjaar opnieuw een seizoen van De Droomfabriek verwelkomen op VRT 1. We krijgen opnieuw een pak ontmoetingen en reportages die bol staan van emotie, positiviteit en verwondering. Presentatoren Bart Peeters en Gloria Monserez doen dat niet alleen. Net als vorig seizoen krijgen ze de hulp van Maaike Cafmeyer, die op haar onnavolgbare wijze – en volledig live – dromen zal vervullen waarbij de hulp van heel Vlaanderen noodzakelijk is.

De Droomfabriek op VRT 1, startdatum onbekend.

5. Janne Desmet

De Expeditie: Namibië is nu al te zien via Streamz. Ook Janne Desmet (uiterst links) is van de partij. © Play4

Nadat ze bij Play4 al een rist BV’s op expeditie stuurden naar Groenland, wagen ze zich nu aan de hitte van Namibië. Naast Frank Boeckx, Willem De Schryver, Tom Van Dyck, Linde Merckpoel, Omar Souidi en Flo Windey krijgen we ook Janne Desmet te zien, die zich voor het eerst waagt aan een televisie-avontuur waarin ze niét acteert en dus helemaal zichzelf mag zijn.

De Expeditie: Namibië, vanaf 6 januari op Play4 (nu al te zien op Streamz).

6. Viktor Verhulst

Viktor Verhulst en zijn nieuwe bestie Joris Hessels. © Play4

Afgelopen jaar viel er niet naast Viktor Verhulst te kijken, en ook volgend voorjaar is hij een vast gezicht bij Play4. De zoon van Gert Verhulst, die recent naar Knokke verhuisde, vormt een team met Joris Hessels in het nieuwe programma Zonder Sterren. Ze laten hun sterrenstatus thuis en trekken naar regio’s die nu nog stiefmoederlijk zonder sterren door het leven moeten. Met open vizier laten ze zich samen onderdompelen in de lokale cultuur en ontmoeten ze bewoners die fier zijn op hun streek.

Zonder Sterren op Play4, startdatum onbekend

7. Wouter Deboot

Wouter Deboot trekt er opnieuw op uit met zijn fiets. © © VRT

Na zijn eerste reis Met de wind mee, die hem door West- en Centraal-Europa stuurde, breit fietsende reporter Wouter Deboot een vervolg aan zijn avontuur. Deze keer start hij waar hij de vorige keer is gestopt; in Öttömös, Hongarije. Een maand lang, honderd kilometer per dag, duwt de wind hem deze keer door de Balkan.

Met de wind mee op VRT 1, startdatum onbekend.

8. Jerôme Plattenbos

Jerôme (uiterst links) is de enige West-Vlaming in het nieuwe #LikeMe-gezelschap. © VRT

Nadat de vorige #LikeMe-reeks de carrière lanceerde van onder meer Camille Dhont en Pommelien Thijs, blaast Ketnet het succesvolle concept nieuw leven in. In dit nieuwe verhaal, dat zich afspeelt in Middelkerke, maken we kennis met Mia die haar luxueus leventje ruilt voor een gestaag leven aan de kust. Bij de hoofdcast zien we Jerôme Plattenbos uit Wingene, die eerder al deelnam aan Ketnet: De Musical.

#LikeMe, vanaf woensdag 8 januari op Ketnet en VRT MAX.

9. Guga Baúl

Krijgt Guga Baúl zijn hersenen stil in dit nieuw avontuur? © VTM

Tijdens zijn deelname aan De Slimste Mens ter Wereld was al duidelijk dat de hersenen van Laurent Bailleul, beter bekend als Guga Baúl, bij momenten alle kanten opschieten. Dan is het op zijn zachtst gezegd een uitdaging om hem in een eeuwenoude Zenboeddhistische monnikkentempel in Zuid-Korea te droppen. Volledig afgesloten van de buitenwereld gaat hij zich met Sabine Hagedoren, Arno Van Impe (Arno The Kid), Anke Buckinx, Jeroen Perceval, Nora Monsecour, Kevin Janssens en Astrid Coppens onderdompelen in de wereld van Shaolin Kung Fu.

Kung Fu Helden bij VTM, startdatum onbekend.

10. Lucie Plasschaert

Lucie Plasschaert (tweede van links achteraan) maakt deel uit van de vaste cast. © VRT

Op theater is ze al jaren een naam waar je niet rond kan, en nu vindt Lucie Plasschaert ook steeds vaker haar weg naar tv. Na een gastrol in Nonkels, en een passage in Onder Vuur is de Brugse volgend jaar te zien in de gloednieuwe fictiereeks Kassa kassa op VRT 1 en Streamz. Daar speelt ze een werknemer van een kleine, onafhankelijke buurtsuperette op de rand van het faillissement.

Kassa kassa op VRT en Streamz, startdatum onbekend.