Van ‘Kung Fu Guga’ tot verpleger Manu: dit is het voorjaar van VTM

VTM wil naar eigen zeggen volgend voorjaar eigen talent boven zichzelf laten uitstijgen. Het programmeert opnieuw bekende programma’s, en ook enkele opvallende nieuwkomers.

Nadat VRT en Play4 al hun voorjaar presenteerden, heeft ook VTM bekend gemaakt wat ze komend voorjaar op het publiek loslaten. De opvallendste nieuwkomer is Kung Fu Helden, waarin Sabine Hagedoren, Arno The Kid, Anke Buckinx, Jeroen Perceval, Nora Monsecour, Kevin Janssens, Astrid Coppens en Laurent Bailleul – beter bekend als Guga Baúl – een intense transformatie ondergaan. Gedreven door persoonlijke doelen, duiken ze in de eeuwenoude Shaolin-traditie en ontdekken ze de kracht van Kung Fu en meditatie om de beste versie van zichzelf te worden. Ook in de nieuwe talentenjacht Lift You Up draait alles om groei, en zit talent letterlijk in de lift. Topartiesten Metejoor, Laura Tesoro, Jasper Steverlinck en Bart Peeters geven onbekend zangtalent de ongeziene kans om samen hun volgende hit uit te brengen. Voor wie niet genoeg krijgt van muziek is er ook Liefde voor Muziek, waarbij Hooverphonic, Guus Meeuwis en Kids With Buns hun creatieve stempel drukken op elkaars grootste hits. Dansen kunnen we dan weer met Dancing With The Stars, waarbij de kandidaten nog niet bekend gemaakt zijn.

Zita Wauters, Helmut Lotti, Manu Van Acker, Ruth Beeckmans en Tine Embrechts wagen zich aan Een Echte Job. © VTM

Verder gaat Sergio Herman weer op pad met onder meer Matthias Schoenaerts, Jennifer Heylen, Wesley Sonck, Barbara Sarafian, Bockie De Repper, Karen Damen en Herman Brusselmans. Ook de familie Gooris trekt er weer op uit, naar Australië deze keer.

Dichter bij huis krijgen we reality, waarbij Welkom Aan Boord in de wereld duikt van piloten, steward(essen) en crew, met persoonlijke verhalen van boven de wolken. Marktkramers toont het marktleven door de ogen van de harde werkers zélf. Daarnaast pakken ze uit met een dagelijkse fictiereeks Life Happens op VTM GO, waarbij er een groep dertigers gevolgd wordt.

LEGO Masters keert terug

Keren terug volgend voorjaar: Make Up Your Mind, waarbij 16 bekende Vlamingen tot drag queens transformeren. Ook Bestemming X keert terug, net als Boer zkt. Vrouw en Huis Gemaakt. In LEGO MASTERS Out of the Box worden de muren dan weer letterlijk gesloopt, want de duo’s verlaten de studio en gaan aan de slag op iconische locaties in België en Nederland. In Een Echte Job tenslotte wagen BV’s als Manu Van Acker, Helmut Lotti en Zita Wauters zich aan een baan in de zorg.