Van de woestijn tot de lokale voetbalkantines: Play stelt pittig voorjaar voor

Met 7 nieuwe voorjaarstitels, de terugkeer van kleppers als De Mol en enkele nieuwe gezichten belooft het voorjaar van Play weer aardig gevuld te worden.

Bij Play kunnen ze terugblikken op een succesvol 2024. Zo was afgelopen voorjaar De Mol opnieuw een publiekstrekker, dat qua kijkcijfers nipt gevolgd werd door het nieuwe seizoen van Nonkels. Ook De Expeditie: Groenland ging gemiddeld vlotjes over het miljoen kijkers.

Dit najaar was De Slimste Mens ter Wereld een kijkcijfertopper, net als De Verhulstjes en Over De Oceaan. Ook nieuwkomers Celebrity Klopjacht, Jani & Janes doen-het-zelf en Kamp Jeroom scoorden.

Van Mol tot Masterchef

Volgend voorjaar mogen we bij de zender opnieuw dezelfde succestitels verwachten: De Mol, café De Mol, De Expeditie: Namibië (met Janne Desmet, red.) Viva La Feta, Assisen, Kamp Jeroom, Celebrity Masterchef Vlaanderen (met Inge Waeles van restaurant Boury, red.), Big Brother, Huizenjagers, De Tafel van Gert en Junior Bake Off (met Dominique Persoone, red.) en Blind Gekocht. Daarnaast zijn er zeven nieuwe programma’s.

Peter Goossens neemt de leiding op zich, nadat Nick Bril persona non grata is. © Play4

James Cooke heeft zijn musicalplannen opgeborgen voor James & Co, een gloednieuwe liveshow waar hij ‘gaat voor hét entertainmentmoment van het jaar, waarbij echt alles kan gebeuren’. Het antwoord op De Droomfabriek? Daarnaast krijgen we het lang aangekondigde Masters of Madness, een gloednieuwe voetbalcompetitie, waaraan ook onder meer Marte Vannieuwkerke, de dochter van Karl Vannieuwkerke, deelneemt.

Op bezoek bij Mandel United

In Zonder Sterren zien we hoe de bromance uit de Expeditie vorig jaar ervoor zorgt dat Joris Hessels en Viktor Verhulst samen op pad gaan. Peter Boeckx, bekend van The Sky is the Limit, duikt dan weer in de wereld van Vlaamse voetbalclubs met de reeks FC De Voorzitters. Naar verluidt duikt hij zo ook op in het beproefde Mandel United in Izegem.

Peter Boeckx duikt in de wereld van de lokale voetbalclubs. © Play4

Na de succesvolle Amerikaanse reeksen komt er ook een Vlaamse spinoff van The Real Housewives. In Real Houswives of Antwerp volgen we de Antwerpse high society, waar drama nooit heel ver weg is.

Boeiende fictie

Nog zo’n opvallende nieuwkomer is Dood Spoor, een nieuwe reeks van de bedenkers van Clan en Tabula Rasa. Daarin speelt Peter Van den Begin een man met een bijzondere gave. Van zodra hij iets in mijn mond stopt, ziet hij wat ermee gebeurde. Hij heeft een eigen bedrijfje, waarbij hij de laatste uren van overleden mensen reconstrueert, maar als hij een moordzaak voorgeschoteld krijgt, twijfelt hij…

Tenslotte mag Tine Embrechts in april drie weken lang de tafel van Gert overnemen in De Tafel van Tine.