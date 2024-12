Van zingen met Niels Destadsbader tot sparen met Xavier Taveirne… dit is het voorjaar van VRT

Terwijl er overal teruggeblikt wordt, kijkt VRT al vooruit naar het komende jaar. Vanaf januari laten ze opnieuw een hele reeks boeiende programma’s op ons los, met ook enkele bekende West-Vlamingen zoals Niels Destadsbader, Xavier Taveirne en Wouter Deboot. Wij geven een overzicht.

Eerder deze week stelde Play4 al hun voorjaar voor, vandaag was VRT aan de beurt. Bij VRT 1 is het uitkijken naar WinWin. De consumententips van Xavier Taveirne in zijn Radio2-programma worden vanaf maandag 6 januari een dagelijks programma, na het nieuws. Gloria Monserez ontdekt de wereld in het nieuwe Gloria mundi. En het nieuwe seizoen van Man bijt hond geeft een inkijk in het dagdagelijkse maar niet alledaagse leven van de Vlaming. Het wordt ook genieten van muziek dit voorjaar: zo is Niels Destadsbader er weer met een gloednieuw seizoen van Ik vraag het aan, gaat VRT 1 op zoek naar onze Songfestivalkandidaat in Eurosong 2025, en zetten de MIA’s opnieuw de strafste Belgische artiesten in de schijnwerpers.

Xavier Taveirne vertaalt Win Win van radio naar televisie. © VRT

Bart Peeters en Gloria Monserez openen opnieuw de deuren van De droomfabriek met daarbij opnieuw Maaike Cafmeyer; Steven Van Herreweghe presenteert het gloednieuwe Gelukkig gescheiden, een spannende en plezierige spelshow; en Dieter Coppens gaat met acht jongvolwassenen met een psychische kwetsbaarheid op buitenlands avontuur in Wildlife.

Wouter Deboot trekt er opnieuw op uit met zijn fiets. © © VRT

Later dit voorjaar stapt Wouter Deboot opnieuw op de fiets voor een nieuw seizoen van Met de wind mee. Uitkijken is het ook naar Kassa Kassa, een gloednieuwe fictiereeks die ook op Streamz te zien zal zijn. Eén van de hoofdrollen wordt vertolkt door Lucie Plasschaert, die we eerder al zagen in Nonkels en Onder vuur.

De nieuwe #LikeMe speelt zich af in Middelkerke. © Ketnet

Op VRT Canvas werken ze voortaan met themaperiodes. Zo wordt januari de documentairemaand. Eén van de films die daar geprogrammeerd wordt is Beest, over strong man Walter Artefeuille. Verder zien we onder meer een nieuw seizoen van Nacht in het museum, waar ook Wim Opbrouck passeert, alsook seizoen 3 van Therapie, met ook een getuigenis van Michèle Cuvelier. Over jong geweld gesproken: uitkijken is het ook naar de gloednieuwe #LikeMe, dat zich afspeelt in Middelkerke. Bekijk hier al de trailer: