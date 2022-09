Onno (11) wil vanaf vanavond de nieuwe Homo Universalis van Ketnet worden: “De opnames waren enorm leuk, maar wel speciaal met al die camera’s rond ons heen”

Vanavond, maandag, start het derde seizoen van Homo Universalis Ketnet. Daarin nemen 25 kinderen uit Vlaanderen het tegen elkaar op in verschillende uitdagende opdrachten. Na een spannende afvalreeks van vijf weken keert de laatste kandidaat met de winnaarstrofee naar huis. En die wil Onno Vandendriessche (11) maar al te graag op zijn kamer plaatsen.

Vijf jaar geleden startte Iedereen Beroemd met een nieuw spelprogramma op Eén. Bij Homo Universalis nemen 100 Vlamingen deel aan een spannende afvalrace. De laatste kandidaat die overblijft, wordt de absolute winnaar. Ketnet organiseert dit jaar al voor de derde keer de jongerenversie van het populaire programma.

Het resultaat van de opnames, die plaatsvonden in juli, is vanaf maandagavond 26 september te zien op Ketnet. Iedere weekdag voeren 25 kinderen van 9 tot 12 jaar er een bijzondere opdracht uit. Na ieder spel valt de laatste deelnemer af tot er binnen vijf weken een finale kan gespeeld worden met de twee overgebleven kandidaten. Onno Vandendriessche uit de Felix Verhaeghestraat is een van de kanshebbers.

De 11-jarige Waregemnaar gaat naar Vrije Basisschool Keukeldam en is duidelijk van alle markten thuis. Na de schooluren trekt Onno naar de kunstacademie, de tennis- of atletiekclub of naar Jeugdtheater Ondersteboven. Die veelzijdigheid kon hij ten volle benutten tijdens de opdrachten van Homo Universalis.

Weddenschap

“Het was heel speciaal met die grote camera’s rond ons heen, maar ik heb mij vooral enorm geamuseerd. Deelnemen aan Homo Universalis was super leuk. Al dacht ik bij het begin van de opdrachten wel ‘Oei, dat gaat niet lukken’. Maar uiteindelijk krijg je het toch voor elkaar, al heb je soms een portie geluk nodig.”

Dat het leeft ten huize Vandendriessche is duidelijk. “Sue (9) en Abel (6) zijn enorm fier op hun broer”, reageren mama Céline en papa Wouter. “Ook de familie zal op het puntje van hun stoel naar de afleveringen kijken. Er werd zelfs een weddenschap op poten gezet, iedereen kon raden welke plek Onno heeft behaald.”

Na de inschrijvingen werden 100 jongeren uitgenodigd voor een selectiedag op de VRT in Brussel. Daaruit werden de 25 kandidaten gekozen. Naast Onno vertegenwoordigt ook Lyah Luissint uit Oostende de provincie West-Vlaanderen.

Verjaardagsfeestje

“We zijn allemaal goede vrienden geworden tijdens de opnamedagen”, zegt Onno. “We hebben zelfs een eigen groep op sociale media waar we elkaar foto’s en berichtjes sturen. Binnen enkele maanden gaan we samen naar Ketnet Kerst, dat zal heel plezant zijn om elkaar terug te zien.”

Homo Universalis Ketnet is dagelijks te zien om 17.20 uur en nog eens om 19.50 uur. Op zaterdag volgt een compilatie van de afgelopen week. De eerste uitzending wordt meteen speciaal voor Onno. “Ik hou vanavond mijn verjaardagsfeestje en zal samen met mijn beste vrienden naar de allereerste aflevering kijken. Morgen hebben we wel een toets van Frans, dus dat mogen we niet vergeten”, lacht Onno.