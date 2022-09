De tienjarige Oostendse Lyah Luissint is vanavond te zien in het spelprogramma ‘Homo Universalis’ op Ketnet

Voor het derde seizoen op rij zendt Ketnet de ‘Homo Universalis-editie voor kinderen’ uit. Voor Lyah Luissint (10) was het een spannende maand juli waarin de opnames plaatsvonden. 25 kinderen namen het tegen elkaar op en elke dag werd er er iemand naar huis gestuurd. Vanavond, maandag, is de eerste uitzending. Wij zijn razend benieuwd hoever ze is geraakt bij deze afvallingswedstrijd.

Lyah Luissint zit in het vijfde leerjaar Basisschool Stene. In de klas kijken de leerlingen regelmatig naar Karrewiet op Ketnet. De vriendinnen van Lyah wisten al een tijdje dat ze door de selectie geraakte waardoor ze aan het spel mocht deelnemen. Lyah legt het als volgt uit: “Recent zijn de meester en mijn klasgenoten ook op de hoogte. Want op de website van de kinder- en jeugdzender kun je het voorstellingsfilmpje van alle deelnemers (her)bekijken.” Wij onthielden alvast dat Lyah te kennen geeft dat ze niet zal stressen.

Lyah heeft één broer Layan (15) en is de dochter van Xavier Luissint die vroeger bij KVO voetbalde. Zij heeft ook iets met balsport, maar houdt eerder van volleybal. Toen ze op reis was, zag ze dat je je kandidaat kon stellen om deel te nemen aan Homo Universalis. Toen ze thuiskwam, nam ze onmiddellijk een filmpje op en stuurde het in. Ze werd geselecteerd om deel te nemen. De opnames vonden plaats in de maand juli in een hangaar in het Antwerpse waar ook de volwassen versie wordt opgenomen.

Hilarische opdrachten

“Ik vind het trouwens ook leuk om op televisie naar de opdrachten van de volwassen groep te kijken. Bij mij was de leukste proef er eentje met blubber. Er werd van achter een muurtje gegooid met gladde voorwerpen die we moesten proberen op te vangen. Hilarische toestanden! We hebben veel gelachen. Bij onze eerste proef moest je puur geluk hebben: je stond in een lange rij en moest telkens een locker openen. Wie uiteindelijk de locker met een confettibom opende, viel af. Het ging om de lockers van de volwassen deelnemers en in eentje hadden ze nog een onderbroek achter gelaten. Was wel grappig.”

“Naast de opdrachten vond ik het superleuk dat ik veel vrienden heb gemaakt. En ik wou nog meegeven dat we heel goed opgevangen werden door de dames van Ketnet. Het was een supertoffe ervaring. Later zou ik graag binnenhuisarchitecte of actrice worden”, besluit de Oostendse kandidate. Als we Lyah zo bezig zien: Voor deze laatste droomjob heeft ze alvast talent! (CWO)