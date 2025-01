Niels (38) is de enige West-Vlaming in nieuw seizoen van Big Brother: “Ik hoop dat ik in de smaak val bij de vrouwen”

Maandag nemen tien Vlamingen weer hun intrek in het ‘Big Brother’. Onder hen één West-Vlaming: Niels Mestdagh (38) uit Blankenberge, een vrijwillige brandweerman en uitbater van springkastelenverhuurbedrijf Jumpss.

Het concept van Big Brother is ondertussen algemeen bekend: tien Vlamingen laten zich opluiten in een huis, waar ze continu gefilmd worden en verschillende opdrachten tot een goed einde moeten brengen. Wie het langst in het huis blijft, wint het spel. Vanaf maandag 6 januari kan je op Play4 en GoPlay het nieuwe seizoen volgen.

Van de tien deelnemers komt er eentje uit West-Vlaanderen. Niels Mestdagh (38) uit Blankenberge is een alleenstaande vader van twee zoontjes. Hij runt het springkastelenverhuurbedrijf Jumpss. Eind vorig jaar kon je je in De Haan nog een weekend lang uitleven op zijn springkastelen.

Daarnaast is Niels ook aan de slag als vrijwillig brandweerman, naar verluidt uit liefde voor het helpen van anderen. Volgens de programmamakers is Niels strategisch ingesteld en speelt hij altijd op eigen kracht. Risico’s schuwt hij niet, want volgens Niels is veilig spelen niets voor winnaars.

(lees verder onder de foto)

Niels Mestdagh is de enige West-Vlaming in Big Brother. © Play Media

De Blankenbergenaar is geregeld te vinden in de sportschool, waardoor hij het ‘Big Brother’-huis in optimale conditie betreedt. “Ik hoop met mijn afgetrainde lichaam in de smaak te vallen bij de vrouwen, maar ook een voordeel te hebben bij fysieke uitdagingen.” Meedoen aan Big Brother is voor Niels de vervulling van een kinderdroom.

Vorig jaar nam Charlotte Denamur (27) uit Middelkerke deel aan het programma. Ze strandde net voor de finale.