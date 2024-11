Twee dagen springplezier bij Jumpss Indoor in de sporthal

Jumpss Indoor slaat op 30 november en 1 december zijn kamp op in sporthal Haneveld in de Nieuwe Steenweg. Verwacht je aan een 20-tal springkastelen, met daarnaast ook nog andere leuke attracties voor kinderen van 2 tot en met 12 jaar. “Zo hebben we ook nog een opblaasbare motorfiets, een grote glijbaan en een basketbalspel voor jong en oud. Dat brengt toch iets meer interactie in het spel”, zegt Niels Mestdagh van Jumpss. De springkastelen zijn in thema: Paw Patrol, Pokémon… Zelfs het populaire YouTube-koppel CEMI heeft een eigen springkasteel bij Jumpss. “Succes verzekerd”, knipoogt Niels.

Slingerbalattractie

“Ook onze acht meter hoge slingerbalattractie is megapopulair. Bedoeling is dat je jouw tegenstander tegen de grond krijgt door de bal te gooien. De laatste die blijft staan is gewonnen. Goed voor urenlang plezier!”

Het is trouwens de eerste keer dat Jumpss in De Haan neerstrijkt. “We krijgen in sporthal Haneveld een lekker grote zaal ter beschikking, waardoor er ook nog plaats is voor enkele leuke hindernissenparcoursen. Aangezien het onze eerste keer in De Haan is, is het moeilijk in te schatten wat de opkomst er zal zijn. Maar sowieso wordt er vaak pas last minute beslist: in Eernegem verkochten we in voorverkoop amper 30 tickets en uiteindelijk kregen we, weliswaar gespreid over drie dagen, liefst 500 kinderen over de vloer”, klinkt het.

‘De Haan Springt’ is zowel op zaterdag als op zondag doorlopend van 11 tot 17 uur geopend. De toegangsprijs bedraagt 8 euro per kind, of 10 euro aan de deur. Ouders en begeleiders mogen gratis binnen. (WK)

Bestel nu je tickets via www.jumpss.be/events.