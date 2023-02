Middelkerkse Charlotte krijgt emotionele verrassing in Big Brother-huis

Tot haar verbazing kreeg ze bezoek van haar moeder.

Charlotte Denamur zit sinds begin dit jaar vrijwillig opgesloten in het huis van Big Brother. Ze nam naar eigen zeggen deel omdat ze wat afleiding zocht. In het dagelijks leven werkt ze als nanny en privéleerkracht in het buitenland. Ze is dus zelden thuis, maar toch verloopt het verblijf in het Big Brother-huis vrij vlot. Afgelopen weekend was ze evenwel genomineerd, samen met Ali en Lindsey. Toch mocht ze blijven toen een andere kandidaat, Rob, aangaf vrijwillig te vertrekken.

In de aflevering van dinsdagavond zien we hoe Charlotte een oppepper van jewelste kreeg. Een nieuwe week betekent ook een nieuwe ‘Freeze’ in Big Brother. Na de hond van Jolien en de Nonna van Michelangelo was het de beurt aan de mama van Charlotte. Zij verscheen ’s morgensvroeg plots achter de spiegel in de badkamer. Het zorgde voor een bewogen ochtend in het Big Brother-huis, zeker voor Charlotte die heel ontroerd was door het onverwachte bezoek.

Big Brother is te zien van maandag tot vrijdag om 22 uur op Play4 en vanaf 20.30 uur op GoPlay.