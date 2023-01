Middelkerkse Charlotte (27) doet mee aan nieuwe reeks Big Brother: “Om mezelf beter te leren kennen”

Big Brother is terug! Vanaf maandag worden weer onbekende Vlamingen en Nederlanders samen opgesloten in een huis, waar iedereen hun doen en laten op tv kan volgen. Middelkerke levert één van de deelnemers aan de moeder aller realitysoaps. Charlotte Denamur (27) vindt het een goede manier om zichzelf te leren kennen. “Ik hoop dat ook de kijkers me zullen zien voor wie ik ben”, zegt ze.

“Ik meldde mezelf aan voor Big Brother”, vertelt Charlotte. “Ik had het heel moeilijk deze zomer na het overlijden van mijn vader en had zin in wat afleiding. Het klonk als een heel mooi avontuur en iets dat mij zeker zou bevallen. Maar ik was toch wat verbaasd toen ik ook echt werd uitgenodigd voor een castinggesprek. Mijn mama had mij verteld dat ze wel dacht dat ik misschien gekozen zou worden. Maar ik had het niet verwacht. Ik leid een niet-alledaags leven en ben zelden thuis. Ik zit vaak in het buitenland, waar ik werk als nanny en privéleerkracht.”

Het leven van Charlotte tot nu toe is inderdaad weinig alledaags. Ze studeerde kleuteronderwijs aan de Arteveldehogeschool in Gent, maar meldde zich meteen daarna aan om au pair te worden in de States. Ze werkte twee jaar in Malibu en Beverly Hills als nanny voor bekende sterren. “Het tweede gezin waar ik werkte, waren mensen met een eigen realityshow op Netflix. Dat was een superleuke en leerrijke ervaring. En door die mensen ben ik ook begonnen met lesgeven aan kinderen van high profile-gezinnen in Europa. Namen mag ik uiteraard niet verklappen. Ik kan wel zeggen dat ik goede herinneringen heb aan de tripjes die ik maakte met die families: Alaska, Hawaii, Mexico, de Bahamas. De wereld ontdekken, dat is het liefste wat ik doe in mijn leven. Nu ik weer in Europa werk, ben ik al meegenomen naar onder andere Monaco, St.-Tropez, Sankt Moritz en Parijs. En dat wordt dan allemaal betaald door de familie waar ik werk.”

Deuren openen

En nu staat Charlotte dus voor een nog heel andere uitdaging. “Vorig jaar keek ik naar het tweede seizoen van Big Brother en toen werd ik echt meegezogen in het avontuur. Toen ik de aanmeldingspagina zag, dacht ik: ‘Goh, waarom niet?’ Ik heb niets te verliezen en de televisiewereld is nieuw voor mij. Tot nu toe ervaar ik het als heel leuk. Het is echt een goede manier om mezelf beter te leren kennen. Ik hoop me in het Big Brother-huis te kunnen ontplooien tot de persoon die ik graag ben en graag wil zijn. Ik hoop dat het klikt met de mensen in het huis, ik kijk er het meest naar uit om hen te leren kennen. Ik ben heel erg benieuwd naar de opdrachten en hoop dat ik mijn creativiteit uit het werkleven ook kan gebruiken in het huis.”

“Dat het grote publiek ziet wat ik doe, daar heb ik geen probleem mee”, verzekert Charlotte. “De voorbije jaren, toen ik in de VS woonde, deelde ik ook al veel van mijn sociale leven en kreeg daar veel positieve reacties op. Mensen zien graag wat ik beleef als ik in andere landen werk. Nu is het natuurlijk wat persoonlijker, maar ik hoop dat de mensen mij zullen zien voor wie ik ben. En dat ze daar plezier aan beleven. Ik hoop ook nieuwe vriendschappen uit het avontuur te halen en dat deuren voor mij openen. Deuren naar een nieuwe wereld.”

Kat Paco

“En mezelf zolang afsluiten van de buitenwereld? Ook in het buitenland had ik weinig contact met de rest van de wereld. Dan focuste ik me echt op mijn werk. Ik zag vier jaar mijn familie en vrienden niet door mijn werk in buitenland. Drie maanden moet dus wel te doen zijn. Het enige verschil en het moeilijke is dat ik geen contact kan hebben via FaceTime. Ik FaceTime bijvoorbeeld elke dag met mama en dat ga ik het meeste missen. Mijn moeder zal ik zeker missen, maar ook mijn kat Paco. Paco praat ook graag via FaceTime. Ze miauwt dan naar de telefoon. Het voelt alsof ik dan een echt gesprek heb met haar. Maar nu zal ik het een tijdje zonder die ‘gesprekjes’ moeten stellen.”

Big Brother wordt vanaf maandag 9 januari elke werkdag om 22 uur uitgezonden op Play4 en Goplay.be. Elke zaterdag is om 20 uur de liveshow Big Brother: Live te zien.