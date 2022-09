Jens Dendoncker presenteert nieuw seizoen van ‘The Masked Singer’: “Grote schoenen om te vullen”

De VTM-kijkers keken vanavond vreemd op toen plots voor het nieuws het nieuwe seizoen van The Masked Singer werd aangekondigd. Het grootste nieuwtje was evenwel de presentator. Jens Dendoncker mag Niels Destadsbader opvolgen.

Bijna 2 miljoen Vlamingen zagen dit voorjaar hoe Camille Dhont zich tot winnaar van The Masked Singer bekroonde als Miss Poes. Volgend voorjaar start een nieuwe zoektocht. Achter de schermen was er die ook voor een presentator, na het vertrek van Niels Destadsbader naar VRT. Daarbij gingen ze aankloppen bij voormalig speurder Jens Dendoncker. “Ik mag echt niéts zeggen”, grijnst Jens. “Zelfs niet als de opnames al achter de rug zijn of nog moeten beginnen. Maar ik ga niet liegen: ik ben redelijk nerveus, want het zijn grote schoenen om te vullen. Niels is de best in the bizz. Je hoeft geen fan te zijn om te zien wat voor onwaarschijnlijke professional hij is. Maar bij VTM stelden ze mij gerust dat ik vooral mijn eigen ding mocht doen, in mijn eigen stijl.”

Vorig jaar was Jens nog speurder naast Julie Van den Steen, Ruth Beeckmans, Karen Damen, Andy Peelman en Kevin Janssens. © VTM

Al had hij naar eigen zeggen waarschijnlijk wél geweigerd moesten ze hem vragen om in een pak te kruipen. “Nooit van mijn leven! (lacht) Ik kan echt geen halve noot zingen. Een paar jaar geleden moesten de schermgezichten elk een paar zinnen zingen voor de 30ste verjaardag van de zender. Omdat ik het echt niét kon, mocht ik het op voorhand zingen en dan playbacken. En dan nog zijn we er vier uur aan bezig geweest, met ook heel wat effecten. Nee, ik zou het ook simpelweg niet durven.”

Jens is grote fan van het programma. “Als speurder was ik er de hele tijd mee bezig. Je probeert auto’s te spotten. Iemand als Julie (Van den Steen, red.) ploos dan Instagram uit. Het houdt je zodanig bezig, dat je af en toe eens een stap moet achteruit zetten en zeggen: rustig, mannekes, het is maar een spel.”

Camille Dhont was de winnares van vorig seizoen. © VTM

Als presentator mag Jens in principe weten wie er achter de pakken schuil gaat, maar dat heeft hij – net als Niels – geweigerd. “Ik kan best wel zwijgen, daar niet van. Ik heb mezelf daarin verbaasd het vorige seizoen. Maar ik wil zelf verrast worden. Het is te geestig om het niet te weten. En zeker als je daar letterlijk en figuurlijk zo dicht bij staat als presentator.”

Over wie Jens graag in een pak wil zien, hoeft hij niet lang na te denken. “Alex Agnew. Die kan echt heel goed zingen. De meeste kennen hem van het zwaardere werk bij Diablo Blvd, maar hij ken echt een heel breed genre aan, van The Doors tot met een big band. Of ik zijn stem zou herkennen? Ik weet het echt niet. Want ik dacht vroeger ook op voorhand: maar je hóórt dat toch. Tot je daar staat… Heerlijk!”

The Masked Singer, volgend voorjaar op VTM.