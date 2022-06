Grasgroene Porsche uit ‘Nonkels’ is attractie in Knokke

Nonkels is razend populair. Sterren van de show? De broers Persyn, beter bekend als Wim Willaert, Jelle De Beule en Rik Verheye. De populariteit kent een opvallend gevolg. De grasgroene Porsche die in de serie voorkomt, is namelijk een attractie geworden in … Knokke. De wagen staat er uitgestald voor het Porsche Centre en dat levert heel wat kijklustigen op die gretig selfies nemen.

De serie ‘Nonkels’ gaat over drie West-Vlaamse broers die samen met hun gezinnen onverwachts bezoek krijgen van de Kameroense vluchteling Innocent. Dat zet hun hele leven op z’n kop met alle hilarische gevolgen van dien. De serie is momenteel te zien op Streamz en Play4 en kan op heel wat bijval rekenen. Rode draad doorheen het verhaal? Het plat Zuid-West-Vlaams accent.

Ondernemer Willy Persyn — gespeeld door Rik Verheye — is specialist in kunstgrasmatten. En daar hoort natuurlijk een aangepaste wagen bij. “De details moesten juist zitten, tot de kleur van de wagen toe”, vertelde Rik Verheye daar bij de voorstelling van de serie over.

AteljeeMaes uit Pittem

En of dat gelukt is. De Porsche Cayenne voor de serie werd geleverd door het Porsche Centre in Knokke, maar wat vooral opvalt is de grasgroene kleur. Het werk van AteljeeMaes uit Pittem, zo blijkt.

“We zijn een vaste partner van Porsche Knokke en zo zijn ze bij ons uitgekomen”, zegt zaakvoerster Kathy trots. “Sinds de serie op televisie komt, kregen we al heel wat reacties. Positieve, ja. (glimlacht) Vragen om wagens te wrappen in de kleur grasgroen kregen we nog niet, maar waarom niet? Het is een heel sportieve kleur.”

Selfies

Waar ze óók heel wat reacties krijgen op de opvallende wagen, is bij het Porsche Centre in Knokke. Daar hebben ze de wagen sinds de start van de serie opvallend uitgestald aan de ingang en dat lokt al enkele weken heel wat kijklustigen. Jong én oud wil de wagen van dichtbij bekijken en een selfie nemen.

“Er komen dagelijks mensen langs om foto’s te nemen en ook onze klanten vragen er wel eens naar”, bevestigen ze aan de receptie. “Behalve dat het ondertussen een ‘bekende’ wagen is, valt ook de kleur op natuurlijk. Zo’n grasgroene Porsche zie je niet elke dag. En voor de duidelijkheid: het is wel degelijk de originele wagen uit de serie die hier staat, inclusief de nummerplaat.”

Grote fan

Wie maar al te graag op de foto ging met de wagen, zijn de kinderen van Elisa Dhont. Rome, Firenze en Trevi poseerden trots bij de Porsche. “We zijn met het hele gezin hele grote fan van het programma”, zegt mama Elisa.

“Dat de wagen hier stond, wisten we eigenlijk niet. We passeerden eerder toevallig en zagen de wagen staan. Dus ja, op dat moment twijfelden we niet om even te stoppen voor een foto”, zegt de vrouw met de glimlach. (MM)