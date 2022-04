Nonkels, nieuwe fictiereeks van en met Rik Verheye: het grappigste wat je dit voorjaar op je scherm zult zien

Vanaf vandaag verschijnt ‘Nonkels’ op Streamz, de gloednieuwe comedyreeks mee geschreven door Rik Verheye, die er ook in te zien is. Zonder meer het grappigste wat dit voorjaar op jouw scherm te zien is, met dank aan een geweldig scenario, een fantastische cast en een rist West-Vlaamse oneliners die smeken om gemeengoed te worden. “Het laatste wat we wilden doen, was moraliserend uit de hoek komen.”

“Ge zijt hier welkom, maar het moet een beetje passen.” Het personage van Jelle De Beule vat het bij aanvang van de reeks perfect samen. De drie broers Persyn eenzaat Pol, pantoffelheld Luc en ondernemer-met-een-grote-mond Willy zien hun voorspelbaar leventje overhoop gegooid als Innocent, een Kameroense vluchteling, onaangekondigd aan de deur staat. Wim Willaert, Jelle De Beule en Rik Verheye, die de hoofdrollen vertolken, verkeren in bloedvorm. Net als de vrouwelijke hoofdpersonages Isabelle Van Hecke, Silke Thorrez en Emilie De Roo die eveneens alle registers opentrekken. Wij kregen de eerste vier afleveringen al te zien en moesten na een aantal dagen nog steeds lachen met bepaalde scènes. Om maar te zeggen: we durven zelfs de woorden klassieker in wording in de mond nemen.

Triumviraat

De kiem van het idee voor de reeks ontstond bij Jelle De Beule, die met Neveneffectencollega Koen De Poorter een concept bedacht rond de typische nonkel-clichés: grappig uit de hoek willen komen, goedbedoeld toch een krasse uitspraak doen en schrik hebben van alles wat hun vastgeroest wereldbeeld zou kunnen aantasten. De Beule raakte op de set van Callboys aan de praat met Rik Verheye, die niet veel later aan de slag ging bij Woestijnvis. Al snel ontstond er een explosief triumviraat, dat het grondidee uitwerkte tot een fictiereeks. “We zochten een personage dat de klassieke denkpatronen van die generatie zou doorbreken. We kwamen uiteindelijk uit bij een pennenvriend uit Kameroen, een soort verloren gewaande zoon. In steden als Antwerpen en Gent kijken ze al lang niet meer op van mensen met kleur, maar diep in de West-Vlaamse polders kan dat nog wel voor beroering zorgen, wat in deze een interessante clash of cultures vormde.”

Afgestraft

Hoewel comedy en onbedoeld onderhuids racisme een uitdagende combinatie zijn, slaagt de reeks er wonderwel in om op geen zere tenen te trappen. Platvloers wordt het nooit. De ene keer is de humor subtiel, dan weer allesbehalve. “We hebben daar heel hard over gewaakt”, aldus Rik. “We willen vooral dat spanningsveld etaleren, van een generatie die opeens hun manier van denken moet aanpassen. Innocent heeft ook een uitgewerkte achtergrond en gaandeweg wordt duidelijk dat hij net als die generatie ook dromen heeft en streeft naar een zorgeloze toekomst. Je voelt aan alles dat de personages het goed met Innocent voor hebben of het goed bedoelen, ondanks hun soms onhandige manier van communiceren. Wanneer een personage zijn boekje te buiten gaat dan wordt die geconfronteerd met zijn daden of uitspraken en wordt op een bepaalde manier afgestraft. Zonder moraliserend te zijn overigens, dat is het laatste dat we wilden. Want iedereen zal wel iets herkennen in die personages. Veel passages, zoals die scène met de pannenkoeken, zijn uit het leven gegrepen. We hebben allemaal wel iets meegemaakt of gezien dat die kleinburgerlijke geest perfect beschrijft, en tegelijkertijd ook de goedbedoelde intenties.”

Als ze mij niet zouden tegenhouden, schreef ik aan tien reeksen tegelijk

Speeltuin

Rik stond als acteur op de set, maar volgde als coscenarist ook alles van dichtbij achter de schermen. “Laat ons zeggen dat het voor de crew vaak een uitdaging was”, grijnst Rik. “Maar ik heb me rot geamuseerd en het resultaat mag er ook zijn. We hebben een grote speeltuin voor onszelf gecreëerd en alle personages zijn helemaal losgegaan op de toestellen van die speeltuin.” Ook de casting, met verder sublieme bijrollen van onder meer Anne Denolf, Steven Mahieu, Martine Jonckheere en Wim Opbrouck zit helemaal snor. “Ik ben nogal maniakaal in details, van de kleur van de Porsche tot de kleren. Daarom moest de casting ook helemaal goed zitten, elke rol moest kloppen. Fantastisch om wat je schreef dan letterlijk zo goed tot leven zien te komen.”

Tragikomisch

Rik is intussen opnieuw aan het schrijven. “Aan een nieuwe reeks, ja. Als ze mij niet zouden tegenhouden, schreef ik er tien tegelijk. Fantastisch vind ik dat. We hebben net nog een coscenarist aan boord gehaald voor een reeks die eerder de tragikomische kant opgaat. Het idee was al tijdens Nonkels in mijn hoofd aan het rijpen, maar nu zijn we die belevingswereld aan het creëren. Nu begint het harde werk. Of het in het West-Vlaams is? Dat weet ik nog niet, maar het kriebelt toch altijd om het te laten aansluiten bij mijn leefwereld. We zien wel, maar het zal sowieso heel herkenbaar worden. Maar nu eerst genieten van Nonkels.”

‘Nonkels’, vanaf vrijdag 29 april op Streamz en vanaf dinsdag 10 mei op Play4.