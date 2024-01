Geweldig grappig: bekende radiomakers leggen het eerste seizoen van Chantal nog eens uit… in het West-Vlaams

Op zondag 21 januari gaat het tweede seizoen van Chantal van start. Om ons geheugen op te frissen, schakelde de VRT de hulp in van Xavier Taveirne en Robin Keyaert.

Het tweede seizoen van Chantal borduurt straks verder op de gebeurtenissen van het eerste seizoen. Dat eindigde met een gijzeling in het schooltje van Loveringem. Hoe dat precies weer in elkaar zit, dat krijgen we uitgelegd in een filmpje dat VRT online zette. Daarin zien we hoe Xavier Taveirne en Robin Keyaert, allebei afkomstig uit Brugge en radiomakers bij respectievelijk Radio2 en MNM, hun eigen voertaal bovenhalen om alles nog eens ip een reeke te zetten. Voor wie geen West-Vlaams begrijpt, leggen ze het gemakkelijkheidshalve ook nog eens uit in het algemeen Nederlands.

Check hier het filmpje:

Leuk detail: de aandachtige kijker zou één van de twee radiomakers wel eens zien opduiken in dat tweede seizoen…