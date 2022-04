Filmstudent Gaethan Catteeuw werkt mee aan zelfbedachte tv-serie: “Typische camping-conflictsituaties”

‘Camping Pokkel’ is een fictieve camping in Limburg. Het is ook de naam van de tv-reeks die Gaethan Catteeuw mee bedacht, als filmproject binnen zijn studies. Voorlopig is alleen de eerste aflevering ingeblikt, maar hij droomt ervan dat de hele serie later op tv verschijnt.

Wanneer Benny Pokkel door fraude binnen zijn bouwbedrijf al zijn rijkdom verliest, moet hij met zijn vrouw en hun zoon Wes intrekken op de camping van zijn lieve, maar ietwat marginale zus: Tante Aag. Door de verhuizing beëindigt de vriendin van Wes hun relatie, maar op de camping zet hij meteen zijn zinnen op het Nederlandse buurmeisje, Sophie. Zij is weliswaar samen met haar vriend Thomas, maar daar heeft Wes een plan voor bedacht…

Ziehier de synopsis van Camping Pokkel, een achtdelige tv-reeks die mede bedacht is door Veurnenaar Gaethan Catteeuw (20). Hij is laatstejaarsstudent in de richting ‘Televisie en film’ aan de LUCA School of Arts in Genk. “Normaal is het filmproject binnen het vak ‘Fictie’ een kortfilm, maar bij de start van het academiejaar opperde ik het idee om een sitcom te maken. De inspiratie daarvoor haalde ik van een eigen reis naar Kroatië, waar onze campingburen zich voordeden als vervelende Nederlanders om zo zeker geen landgenoten naast zich te krijgen”, lacht Gaethan. “Ik wou dus aan de slag gaan met die typische conflictsituaties die wel eens ontstaan op een camping.”

Zijn idee werd goedgekeurd door de jury van leerkrachten, waarna hij samen met twee medestudenten de hele reeks uitwerkte. “Een van hen fungeerde uiteindelijk als showrunner en de andere schreef het hele scenario, terwijl ik er zelf voor koos om producent te zijn. Een logische rol, aangezien ik als bedenker het gewenste eindresultaat goed voor ogen had.”

“Als producent heb je vooral veel voorbereidend werk: je moet ervoor zorgen dat de opnames vlot verlopen en je behoudt het overzicht over het hele project. Als je dat goed doet, heb je tijdens de opnames zelf maar weinig om handen. Daarna volgt de postproductie, waarbij ik nog mijn feedback zal geven op de montage”, legt Gaethan uit.

West-Vlaamse actrice

Ook andere studenten werden de voorbije maanden al betrokken bij de serie, bijvoorbeeld als casting director. “De hoofdrollen van het gezin zijn weggelegd voor Ivan Pecnik, Gerdy Swennen en Stijn van Koetsem. De rol van Tante Aag wordt dan weer vertolkt door Sabine Goethals, waardoor ik niet de enige West-Vlaming was op de set in Maaseik”, weet Gaethan.

“Gedurende drie draaidagen én een -nacht filmden we daar de pilootaflevering van de reeks. Die beelden worden de komende maanden gemonteerd, waarna die aflevering eind juni in première gaat op onze graduation party. De latere afleveringen zijn ook al beschreven, maar die worden voorlopig niet ingeblikt. Toch willen we hier graag mee verder, dus denken we eraan om enkele hoge piefen van tv-zenders uit te nodigen naar onze showcase. Ik ben nu al heel benieuwd naar de reacties!”

Filmset

Nadat hij is afgestudeerd, wil Gaethan het liefst de hele reeks van Camping Pokkel verder uitwerken. “Daarna lijkt een job als producent mij zeker leuk, nu ik al wat heb kunnen proeven daarvan. Dat is weliswaar een functie waarnaar je je moet opwerken, dus moet ik eerst nog meer ervaring opdoen. Maar sowieso wil ik later graag op een filmset aan de slag gaan”, klinkt het nog.