Deze drie West-Vlamingen uit Middelkerke en Loppem maken het mooie weer in ‘Bestemming X’

Op VTM was maandagavond de eerste aflevering te zien van Bestemming X. Tien onbekende Vlamingen reizen naar een mysterieuze locatie in Europa, aan de deelnemers om via opdrachten en tips te raden waar ze zich precies bevinden. Onze provincie wordt vertegenwoordigd door Briek uit Middelkerke, Emiel uit Loppem en Steffie uit Middelkerke die alle drie de eerste aflevering overleefden.

De zender wou lang geen details lossen over het nieuwe programma, dat maandag 20 februari van start is gegaan. Tijdens elke aflevering zullen de kandidaten proeven moeten afleggen, zo kunnen ze tips verzamelen die hen dichter bij de juiste locatie kan brengen. Op het einde van elke aflevering moeten ze op een landkaart aanduiden waar zij zelf denken dat ze zich bevinden. Wie er het verst naast zit, valt af.

Briek (21) – steward uit Middelkerke

Chiroleider Briek werd geboren in Oostende en is getogen in Middelkerke. Hij is een echte West-Vlaming met een hart voor het zeetje. Als hij niet aan zee is, hangt hij waarschijnlijk in de lucht. Briek werkt als steward vanuit de luchthaven van Oostende.

“Ik hoop dat we zotte dingen gaan doen. Bijvoorbeeld iets met olifanten, paardrijden of bungeejumpen. Kortom, iets met veel adrenaline!”

Een job die hij met passie uitoefent en waarin hij belangrijke zaken terugvindt zoals variatie, onder de mensen zijn en elke dag anders beleven. Hij werkt ook als flexi-jobber in een restaurant. Dat geld spaart hij om te reizen. Zijn motto is dan ook: ‘Yolo, je leeft maar 1 keer!’

Emiel (24) – media producer uit Loppem

Emiel is 24 jaar en afkomstig uit het West-Vlaamse Loppem. Sporten zit in zijn bloed. In zijn vrije tijd houdt hij zich bezig met tennissen, snowboarden en surfen. Maar reizen is zijn grootste passie, vooral avontuurlijke, verre reizen waar hij zich helemaal kan onderdompelen in een nieuwe cultuur.

“Ik hoop dat we ergens ver naartoe gaan. Ik zou graag fysiek uitgedaagd worden en iets meemaken wat ik nooit had durven verwachten.”

Zo woonde Emiel het afgelopen jaar 4 maanden in Tanzania. Daarnaast brengt hij graag tijd door met vrienden en familie. Emiel is niet bang van nieuwe uitdagingen en leeft graag van dag tot dag.

Steffie (30) – HR & preventieadviseur uit Middelkerke

Steffie is mama van drie zonen en heeft daarmee haar handen meer dan vol. Maar bovenal is ze een genieter: elke dag goedgezind opstaan, vol enthousiasme gaan werken en vooral voluit leven, dat is Steffie ten voeten uit.

“Ik reken op een stevige dosis spanning en avontuur en dat hopelijk in de zon. Laat de actie maar komen, ik ben er helemaal klaar voor en ben van plan om van ieder moment te genieten.”

Haar favoriete plek is tussen de mensen, op stap met vriendinnen met of zonder bacardi cola in de hand.