Aure (11) grijpt naast eindzege in Junior Bake Off Vlaanderen

Aure Sampson (11) uit Koolkerke schopte het tot in de finale van Junior Bake Off, maar de gouden medaille kon ze jammer genoeg niet in de wacht slepen. Ze moest uiteindelijk het onderspit delven voor mede-West-Vlaming Iben uit Oostende.

“Natuurlijk vind ik het jammer dat ik niet heb gewonnen, maar Iben is wel een terechte winnaar”, reageert Aure sportief, maar toch licht teleurgesteld. “Ik denk wel vaak terug aan bepaalde foutjes die ik gemaakt heb in de finale of dingen die ik beter had kunnen doen. Ik voelde het leeftijdsverschil wel. Winnen zou de kers op de taart geweest zijn, maar ik ben heel blij dat ik tot in de finale ben geraakt. Ik heb al mijn baksels kunnen tonen aan de jury en mag trots zijn op mijn prestaties.”

Hectische finale

In de derde aflevering werd Aure gekroond tot Beste Bakker. “Dat was echt een opluchting, want in de eerste aflevering had ik niet zo goed gescoord met mijn wortelcake. Daar heb ik ook echt op gevloekt”, aldus de jonge bakster. “Maar vanaf dan verliepen de meeste opdrachten wel vlot. De technische proeven waren minder mijn ding, de baksels die ik wel thuis kon voorbereiden waren geslaagder. Ik denk dat ik de jury toch wel af en toe heb verrast met mijn vegan recepten. In de finale zei Dominique dat hij echt respect heeft voor mijn veganistische aanpak, dat was het mooiste compliment!”

© Play 4

De finale kende hoogtes en laagtes voor Aure. “Het was echt een extreem stressvolle dag. Dat chocolade-ei tijdens de technische proef was echt geen eenvoudige opdracht. Ik wist gewoon niet waar ik moest beginnen. Spieken bij de rest kon ook al minder dan in het begin, ze werden strenger vanaf de halve finale”, lacht Aure.

“Mijn spektakelstuk had ik thuis een paar keer geoefend. Na enkele bloopers lukte het wel goed, maar dat was geen garantie op succes in de tent. Ik was zo bang dat mijn taart ging instorten! Het was enorm frustrerend. Toch had ik vooral medelijden met Lola. Zij had al elke week zo’n mooie prestatie geleverd, altijd strak en net afgewerkt, maar in de finale liep er van alles mis. Echt jammer, we hadden toen al een goeie band en zijn nu nog altijd vriendinnen.”

Ondanks alles heeft Aure enkel mooie herinneringen overgehouden aan haar bakavontuur: “Eerst en vooral ben ik echt beter geworden, zowel op vlak van techniek als van creativiteit. Ik krijg nu ook geregeld bestellingen binnen. Maar bovenal is het gewoon een topervaring, ik raad iedereen die kan bakken aan om eraan deel te nemen!”