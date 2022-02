Stella Verstraete na haar winst in Qmusic-wedstrijd: “Binnen paar jaar graag in The Voice”

Stella Verstraete (15) kwam donderdagmorgen als winnares uit de bus van de Qmusic-wedstrijd ‘Strafste Stem onder de Douche’. “Absoluut niet verwacht, maar natuurlijk ben ik wel heel blij”, reageert de jonge Ieperse.

Wekenlang gingen Maarten en Dorothee in het ochtendblok van Qmusic op zoek naar ‘De Strafste Stem onder de Douche’. Donderdagmorgen volgde de apotheose. De vijf overgebleven kandidaten streden in de finale voor de felbeleerde trofee. Na verschillende rondes werd Stella Verstraete uit Ieper uiteindelijk als winnares gekroond. “Eigenlijk had mijn stiefpapa mij ingeschreven”, vertelt Stella. “De wedstrijd bestond uit verschillende rondes. Eerst waren er battles via de telefoon en nadien een liveshow in Vilvoorde. Zo ben ik doorgestoten tot in de finale, die ook in Vilvoorde plaatsvond.”

In Ieperse band

In die finale moesten de kandidaten allerlei liedjes zingen en opdrachten uitvoeren. Uiteindelijk haalde Stella het in de ultieme eindstrijd van haar tegenkandidate Chinouk. “Ik had dit absoluut niet verwacht, want ook de andere kandidaten waren heel straffe zangers. Zelf ben ik ook al lang bezig met muziek. Zo maak ik deel uit van een Ieperse band en ik heb ook al enkele solo-optredens achter de rug, onder andere in Kortrijk en Roeselare.”

Het laatste van Stella Verstraete hebben we dus duidelijk nog niet gehoord. En ze heeft ambitie om in de toekomst nog deel te nemen aan muziekwedstrijden. “Ik ben nu te oud voor The Voice Kids en nog te jong voor de volwassenversie. Maar binnen een paar jaar wil ik daar zeker ook mijn kans eens wagen.”

Cheque delen

Door haar deelname aan de wedstrijd kreeg Stella een vrijstelling om afwezig te zijn op school. Maar haar klasgenoten van het vierde jaar humane wetenschappen aan het Ieperse Atheneum volgden de finale op de voet. “Iedereen heeft gestemd voor mij”, glundert Stella. “En meteen na de finale kreeg ik ook al een telefoontje.” Ook mama Delphine Willepotte, stiefpapa Pedro Samoy, papa Bram Verstraete en stiefmama Lien Pyck zijn uiteraard trots op de prestatie van Stella. En ze kunnen er ook mee van profiteren. De jonge Ieperse won namelijk een badkamercheque ter waarde van 15.000 euro. “Aangezien mijn ouders gescheiden zijn, ga ik dat moeten verdelen. De ene een wc en de andere een douche”, besluit ze lachend.