Stella (15) uit Ieper is ‘De Strafste Stem’ van Qmusic en wint nieuwe badkamer van 15.000 euro

Stella (15) uit Ieper won tijdens de ochtendshow van Maarten en Dorothee bij Qmusic de finale van ‘De Strafste Stem Onder De Douche’. Ze mag niet alleen de titel van ‘De Strafste Stem’ achter haar naam schrijven, maar wint ook een nieuwe badkamer ter waarde van 15.000 euro.

De piepjonge Stella wist zowel de vakjury, bestaande uit Bart Cannaerts, Olivia Trappeniers en Miguel Wiels, als de Q-luisteraars te verwonderen met haar prachtige breekbare stem.

Tijdens de mash-up ronde droogde ze live in de studio de vier andere ijzersterke finalisten af en in de dolle douche ronde bewees ze dat ze getraind is om in de badkamer te zingen. Zelfs met een haardroger in het gezicht en een tandenborstel in de mond bracht Stella namelijk een straffe versie van It’s Raining Men.

In de ultieme finale battle zong ze met Easy On Me van Adele Chinouk (17) naar huis, waarna ze de trofee in de vorm van een douchekop in de lucht mocht steken.

Zangcarrière

De vakjury over het zangtalent van Stella, die na de finale gewoon weer naar school moet: “Maar Stella heeft geen diploma nodig. Met haar unieke, authentieke en breekbare stem gaat ze namelijk een grote zangcarrière tegemoet. Kiekevel!”

Stella pinkte een traantje van blijdschap weg: “De badkamer is voor mijn ouders. Maar die zijn gescheiden, dus ik zal ze elk een deel moeten geven. De ene een WC, de andere een douche (lacht).”