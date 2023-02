Radio2-ochtendshow ‘Goeiemorgen Morgen!’ strijkt in maart neer in Kortemark

‘Goeiemorgen Morgen!’, de nieuwe ochtendshow op Radio2, trekt er vijf weken op uit, waarbij alle provincies in Vlaanderen aangedaan worden. Het heeft veel weg van een charmeoffensief na de commotie over het stopzetten van de regionale ochtendblokken. Op donderdag 23 maart strijken presentatoren Peter Van De Veire en Kim Van Oncen neer in Kortemark.

Vanaf maandag 27 februari trekken Peter Van de Veire, Kim Van Oncen, Margaux Bogaert, Charlotte Crul en Chaima Saysay er vijf weken lang op uit. Ze ontdekken alles over de verschillende regio’s in Vlaanderen. Ze onderzoeken de oorsprong van onze achternamen. In Oost- en West-Vlaanderen komen heel andere namen voor dan in Antwerpen, Limburg, Vlaams-Brabant en Brussel. Sommige namen zijn intussen zo zeldzaam dat ze met uitsterven bedreigd zijn. ‘Goeiemorgen Morgen!’ zoekt ook naar de betekenis van een dialectwoord en nodigt alle luisteraars uit om dat dialectwoord in hun eigen taal door te sturen.

“Na de start enkele weken geleden willen we nu de luisteraars ook gewoon in het echt zien”, zeggen presentatoren Peter en Kim. “In hun regio met hun taal én hun unieke buurt. We komen met de complete radioshow naar het hart van elke provincie. Want elke regio telt voor twee. En in dit geval gewoon voor vijf. We hebben er enorm veel zin in!”

“Radio2 laat de regio niet los”, benadrukt nethoofd Rino Ver Eecke. “De ochtendshow van Peter en Kim komt symbolisch Goeiemorgen Morgen zeggen in alle regio’s. Dagelijks zet Radio2 in op verhalen en nieuws uit de vijf provincies in Vlaanderen en Brussel. Naast de zeven dagelijkse regionieuws-momenten op het half uur zoomt Radio2 in op alle belangrijke gebeurtenissen in de regio maar ook kleine en bijna-verborgen menselijke verhalen komen aan bod. Niet alleen Margaux van de regio, maar ook tientallen andere Radio2-medewerkers zitten dagelijks klaar om die verhalen klaar te maken tot een rijkgevuld aanbod. Ook voor iedereen die nooit naar Radio2 luistert, hebben we een uitgebreid regio-aanbod via VRT NWS.”

Toen Radio2 bekendmaakte dat het de provinciale ochtendblokken ging afschaffen voor één nationaal programma stootte dat op veel onbegrip. “Het lokale gevoel is verdwenen”, zei voormalig presentator Nico Blontrock uit Brugge na de eerste uitzending van ‘Goeiemorgen Morgen’. De uitstap naar de vijf provincies heeft dus veel weg van een charmeaffensief om aan die kritiek tegemoet te komen.