IN KAART De meest voorkomende familienamen in West-Vlaanderen. Hoeveel naamgenoten heb jij?

De Desmetjes vormen nog altijd de grootste familie van West-Vlaanderen, al is hun voorsprong op de families Maes en Claeys geslonken. Familienamen als Woldeyohannes, Kleppe of Wilmots komen dan weer uitzonderlijk voor. En er is een nieuwe trend: steeds meer gezinnen kiezen voor een dubbele familienaam.



Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Elk jaar maakt het Belgische statistiekbureau Statbel een lijst met de meest voorkomende familienamen bekend. Tegenwoordig zijn ouders best creatief bij het bedenken van een voornaam voor hun kleine spruit. Familienamen zijn daarentegen niet onderhevig aan allerhande trends, waardoor de klassiekers al jaar en dag aan de top blijven staan.

Binnenkort meer Maesjes dan Smetjes?

Met 5.046 telgen blijft de familie Desmet de grootste van West-Vlaanderen. In 16 steden en gemeenten is de familienaam ook de meest voorkomende. Toch zwakt de voorsprong van de Smetjes af, want ze zijn met 24 minder dan vorig jaar. Maes en Claeys, de nummers twee en drie in de West-Vlaamse ranglijst, sluipen dus dichterbij.

Ook de rest van de top tien is bijna identiek aan de rangschikking van vorig jaar: enkel Vandenberge schoof een plekje op en nam zo de zesde plek van Declerq in. Ook in Oost-Vlaanderen zijn de Smetjes met het meest, weliswaar met een andere schrijfwijze. Opvallend: de winnende namen van Antwerpen (Peeters) en Limburg (Claes) komen zelfs niet in onze top 100 voor. Janssens, die het hoogst scoort in Vlaams-Brabant, behaalt in onze provincie de 31ste plaats.

Op gemeentelijk niveau zijn evenwel niet veel verschillen op te merken in vergelijking met vorig jaar. Net zoals in 2020 tellen we in Kortrijk het grootste aantal Desmets, 444 in totaal. De populaire naam is vooral in Midden-Zuid-West-Vlaanderen alomtegenwoordig. De meest voorkomende naam van 24 andere gemeenten komt dan weer niet eens voor in de provinciale top 20. In de Westhoek en aan de Kust is er een brede variatie aan namen op de deurbellen te vinden.

Unieke namen

Naast alle klassiekers vinden we ook enkele speciallekes terug. Zo’n 3.137 familienamen komen exact vijf keer voor in onze provincie. Zo zijn er precies vijf West-Vlamingen die als mevrouw of meneer Woldeyohannes, Delkaso, Kleppe, Dorissen of De Schaepdrijver door het leven gaan. Ook ex-bondscoach Marc Wilmots heeft slechts vijf familienaamgenoten in onze provincie.

Doorgaans krijgen pasgeborenen de familienaam van hun vader, maar tegenwoordig kiezen steeds meer gezinnen ervoor om ook de familienaam van de moeder door te geven aan hun kind. Dit moderne verschijnsel heeft als resultaat dat er in onze provincie 699 dubbele familienamen al minstens twee keer voorkomen. Misschien ken jij wel iemand die telkens kramp krijgt door Vanden Broucke Demeulemeester, Herrebaut Van de Kerckhove of De Badrihaye Farinango Oyagata op officiële formulieren te noteren?

Benieuwd naar de populairste