Voormalig Radio2-boegbeeld Nico Blontrock verontwaardigd over afbouw regionaal ochtendblok: “West-Vlamingen zijn niet geïnteresseerd in fait divers uit Antwerpen”

De Brugse cultuurschepen Nico Blontrock, die twintig jaar lang het ochtendprogramma van Radio2 West-Vlaanderen presenteerde, is verontwaardigd over het schrappen van de regionale ochtendblokken: “De vrt zaagt de poten af van de regionale berichtgeving, nochtans is het vooral lokaal nieuws dat de mensen interesseert.”

De beslissing van de vrt om vanaf volgend voorjaar op Radio2 de regionale uitzending ‘Start je dag’ te vervangen door een nationale ochtendshow met presentator Peter Van de Veire beroert de gemoederen. De Brugse cultuurschepen Nico Blontrock, die 31 jaar lang voor vrt werkte en twintig jaar de ‘Ochtendpost’ presenteerde, uit zijn verontwaardiging op zijn Facebook-pagina. We vroegen hem om wat meer uitleg.

Besparingen?

Nico Blontrock: “Begrijp mij niet verkeerd, ik heb geen probleem met Peter Van de Veire als presentator, want dat is een klasbak! Maar ik stel vast dat de vrt, hoogstwaarschijnlijk uit besparingsdrift, beetje bij beetje de regionale uitzendingen aan het schrappen is. Het West-Vlaams avondprogramma is er al jaren niet meer.”

“In 2015, toen ik nog voor Radio2 werkte, wou vrt ook al de Ochtendpost afvoeren. Toen hebben duizenden Radio2-luisteraars geprotesteerd en werd die beslissing ongedaan gemaakt. Van ex-collega’s vernam ik dat die maatregel nu vanaf volgend jaar, dus met bijna acht jaar vertraging, toch doorgevoerd wordt.”

Regionaal weerbericht

“De plannen van de vrt voorzien blijkbaar wel het behoud van zeven regionale nieuwsbulletins, maar dat is onvoldoende. Voeling en binding houden met je provincie, met steden en gemeenten is meer dan nieuwsberichten. Het gaat ook om interviews en dagelijkse reportages. Zelfs het regionaal weerbericht valt weg, onze weerman zit in zak en as!”

“Radio2 West-Vlaanderen behoudt dus vanaf de lente van 2023 enkel nog een regionale middaguitzending. Dat is te weinig! Wat willen de mensen? Weten wat er in hun eigen streek leeft. Ik hoef u het belang van de regionale media niet te vertellen. Wat komt er op ons af: eerst een berichtje over Nieuwpoort, dan over Hasselt of Antwerpen? West-Vlamingen zijn niet geïnteresseerd in faits divers uit Antwerpen! En omgekeerd ook niet!”

“Zonder pretentieus te klinken, maar wat ik samen met mijn collega’s in dertig jaar tijd groot heb gemaakt – de regionale ochtendprogrammatie – wordt nu met één pennentrek ongedaan gemaakt. Op de sociale media zie je al veel reacties van ontgoochelde West-Vlaamse luisteraars: ze waren het gewoon om wakker te worden met een West-Vlaamse stem en regionale weetjes.”

Afvloeiingen?

“En dan is er nog het menselijk aspect: zullen er mensen moeten afvloeien? Nu heeft Radio2 West-Vlaanderen drie presentatoren. Voor volgend jaar is er één uur per dag presentatiewerk voorzien…. Moeten die mensen weg? Er wordt gefluisterd dat Radio2 het moet doen met tien mensen minder, dat zijn er twee per provincie…”, aldus Nico Blontrock.

Naar wij vernamen van een VRT-medewerker heeft de directie van de Openbare Omroep nog geen woord gezegd over mogelijke afvloeiingen, maar zou Radio2 West-Vlaanderen meer online regionaal nieuws willen verzorgen.