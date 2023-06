Radio 2 verliest luisteraars na vernieuwde (regionale) ochtendshow: “Diep teleurgesteld”

Slecht nieuws voor Radio 2, want volgens de nieuwe CIM-cijfers hebben ze het afgelopen jaar een pak luisteraars verloren. Zowat op elke parameter tekent de radiozender verliezen op, iets wat gelinkt zou kunnen worden met de vernieuwde ochtendshow die in januari van start is gegaan.

Er kwam heel wat kritiek op de beslissing om de regionale ochtendblokken zoals ze tot voor kort bestonden af te voeren. Zo werd West-Vlaams radioboegbeeld Jens Lemant ingeruild voor Peter Van de Veire. Het lijkt erop dat dit ook een invloed heeft gehad op een luisterpubliek van de zender. Elke dag luisterden gemiddeld 112.240 minder mensen naar Radio 2.

In april 2022 kon Radio 2 nog rekenen op aan marktaandeel van 28 procent, nu is dat gedaald naar 24 procent. De zender blijft wel nog steeds koploper in het radiolandschap. De Radio 2-luisteraars stemden gemiddeld 27 minuten per dag minder af op ‘hun’ zender en het gemiddelde dagelijkse bereik daalde van 21 naar 19 procent.

Brugs cultuurschepen Nico Blontrock, in een vorig leven presentator bij Radio 2, is niet verrast door de tegenvallende resultaten. “Dit was voorspelbaar, want het populairste onderdeel van de populairste radiozender van de VRT werd onderuit gehaald, met name het programma ‘Ochtendpost’. Zo’n zware daling in de luistercijfers heeft vrt nog nooit meegemaakt. Maar als je de ziel van een zender wegneemt, de aorta doorsnijdt, dan bloedt die zender dood. Regionaal nieuws is wat de luisteraars van Radio 2 interesseert, en dat is weg. West-Vlamingen hebben geen boodschap aan nieuwsfeitjes uit Hasselt. Ik vrees dat het begin van het einde is ingezet voor Radio 2. Tenzij de vrt-bazen het roer omgooien: tot het besef komen dat ze een foute beslissing genomen hebben en die ongedaan maken. De kracht van Radio 2 schuilde in de band met de regio, met regionale presentatoren en regionaal nieuws, en die is weg. Ik ben diep teleurgesteld in de vrt.”