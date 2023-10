Radio 2 verliest luisteraars, maar blijft meest beluisterde zender: “Hiervoor werd er helaas gewaarschuwd”

Op een jaar tijd verliest Radio 2 bijna vijf procent van hun luisteraars. Dat blijkt uit de laatste cijfers van het Centrum voor Informatie over de Media (CIM). Het bereik van Radio 2 was na het verdwijnen van het regionale ochtendprogramma al gedaald en die daling zet zich nu verder tot zo’n 23,5 procent van het marktaandeel. Maar daarmee blijft Radio 2 de meest beluisterde radio in Vlaanderen.

Een jaar geleden scoorde Radio 2 nog stukken beter bij de CIM-cijfers. Toen haalde de grootste radiozender van de VRT namelijk 28,3 procent van het marktaandeel, wat neer komt op gemiddeld dagelijks 1,167 miljoen luisteraars. Eind augustus dit jaar was het aandeel al gezakt naar 23,5 procent, een daling van bijna vijf procent.

Concreet zijn op een jaar tijd bijna 131.000 luisteraars afgehaakt. De zender blijft wel nog steeds koploper in het radiolandschap in Vlaanderen, want van mei tot augustus 2023 stemden nog altijd dagelijks gemiddeld 1,036 miljoen luisteraars af op Radio 2.

“Eerlijk, we hadden liever de broodnodige veranderingen doorgevoerd en tegelijkertijd ook alle luisteraars behouden. En we geloven ook echt dat ons dat zal lukken”, stelt Els Van de Sijpe, manager VRT Radio & Audio over de dalende trend bij Radio 2.

“We zien wél dat meer luisteraars de weg vinden naar het digitale station Radio2 BeneBene – met Nederlandstalige en Belgische muziek – en dat ook het regionale aanbod van Radio2 op VRT NWS verder blijft groeien tot meer dan 250.000 lezers per dag. Verder kijken we zeker ook uit naar een nieuw multimediaal consumentenprogramma, en naar nieuwe edities van populaire evenementen als de Radio2 Eregalerij en de Radio2 Top2000 in Genk eind dit jaar.”

Schrappen regionaal ochtendprogramma

Dat kan waarschijnlijk te maken hebben met het vervangen van de regionale ochtendprogramma’s door een nationaal ochtendprogramma. Daardoor moest het West-Vlaamse boegbeeld Jens Lemant plaats maken voor de nieuwe presentatoren Peter Van de Veire en Kim Van Oncen. De regionale nieuwsbulletins op het half uur ‘s ochtends bleven wel behouden, net zoals de regionale programmatie voor de rest van de dag.

Bij het aankondigen van het verdwijnen van het regionaal ochtendprogramma in augustus 2022 kwamen daar veel negatieve reacties op vanuit de luisteraars, gemeenten en ook de provinicie. Voor ex-presentator Nico Blontrock uit Brugge komen de cijfers niet als een verrassing. “Ik heb hiervoor gewaarschuwd en het is heel jammer dat ik nu mijn gelijk haal. Ik heb jarenlang Radio 2 met hart en ziel gepresenteerd, maar de band met de regio is in de ochtend zo goed als volledig verdwenen.”

“Men ging er vanuit dat het publiek van Radio 2 zeer honkvast was en dat ze wel zouden blijven”, gaat Nico verder. “Maar nu blijft er niet veel regionaals over in het programma en dat zint de mensen duidelijk niet. Ik begrijp dat er nood was aan verandering. Want de wereld evolueert en als media moet je meegaan. Maar het schrappen van de regionale band was een misser, want net dat was met het sterk uitgebouwde netwerk van werknemers en lokale correspondenten en weermannen een van de sterktes van Radio 2. Mensen werden daarmee wakker en missen dit nu duidelijk.”

“Het is ook nog niet te laat. Men kan terug een ander regionaal en eigentijds lokaal radioprogramma in de voormiddag invoeren. Er moest wat aan bijgeschaafd worden, maar het volledig schrappen van het ochtendblok, heeft de luisteraar duidelijk niet gepikt. Het zou beter zijn om die regioband terug te brengen met een programma per provincie, want ik vrees dat de situatie zo niet zal verbeteren. Ik ben benieuwd waar het regionale aspect bij Radio 2 zal eindigen na eerst het schrappen van het avondblok en nu ‘s ochtends. Ik hoop dat ik fout ben en dat het er terug op vooruit zal gaan met Radio 2”, besluit Nico Blontrock.

Stijgers

De radiozender Qmusic is een van de stijgers. Vorig jaar haalden zij als tweede grootste zender van Vlaanderen nog 12,8 procent van het marktaandeel en vandaag bereiken ze 14,5 procent, wat neerkomt op 771.850 luisteraars.