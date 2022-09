Provincie wil in gesprek gaan met VRT om regionaal ochtendblok Radio 2 te behouden

De volledige provincieraad ondertekende donderdag een motie voor het behoud van de regionale ochtendprogramma’s op Radio 2. Die werd ingediend door alle fracties en dus ook gesteund door de deputatie en de gouverneur. De bedoeling is dat die laatste twee in overleg gaan met het directiecollege en de raad van bestuur van de VRT.

Eind augustus maakte VRT namelijk bekend dat de ochtendshows ‘Start je Dag’ en ‘Radio 2 West-Vlaanderen’ vanaf 2023 van de ether zouden verdwijnen. “Het gaat over meer dan enkel regionaal nieuws. Het gaat over de identiteit van 400.000 West-Vlaamse luisteraars. Lokale en regionale berichtgeving is essentieel voor een publieke zender”, leest Els Kindt (CD&V) voor uit de motie.

De Provincie ijvert voor de blijvende regionale invulling van de ochtendprogramma’s op Radio 2. Daarnaast wil de Provincie dat de berichtgeving via Radio 2 op provinciaal niveau blijft georganiseerd worden, en dat dit feit wordt vastgelegd in de beheersovereenkomst tussen de Vlaamse Regering en VRT.

“Uit de reacties is gebleken dat veel mensen het nieuws uit hun streek nog gewoon willen horen, niet opzoeken via digitale kanalen”

“Heel veel mensen kunnen of willen geen beroep doen op de digitale kanalen. Natuurlijk willen we deze evolutie niet tegengaan, maar we moeten rekening houden met de doelgroepen die het nieuws uit eigen streek nog steeds willen horen via de klassieke kanalen”, klinkt het vanuit de verschillende fracties.

De motie werd ook ingediend aan de Vlaamse Regering, voor de goedkeuring langs hun kant is het dus nog afwachten.