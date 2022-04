Lennart Creël pakt uit met nieuwe radiozender

Lennart Creël (39) is al jaren radiomaker en pakt nu uit met Pink Radio, een nieuw en vooral origineel radioproject. Op de zender die zopas van start is gegaan, hoor je enkel muziek van vrouwelijke artiesten en ook de presentatie gebeurt door vrouwen.

Lennart Creël is daarbij de uitzondering. “Ik ben te horen op Pink Radio op maandagmorgen tussen 6 en 9 uur”, geeft de ervaren radiomaker mee. “Andere namen die je zult horen zijn onder meer Aiko Vanparys, Sara Laseure, Giana de Kat en Marcia Matthys, influencers met een pak volgers. Pink Radio is te beluisteren op 104.8 FM, maar ook via de website www.pinkradio.be.” Het doelluisterpubliek van Pink Radio zijn dames tussen 20 en 45 jaar, al zal iedereen zich kunnen terugvinden in de programmatie van de zender. Er zijn ook een aantal themaprogramma’s die vrouwen nauw aan het hart liggen.

Wereldrecord

Dat Lennart Creël van aanpakken weet, heeft hij in het verleden al meermaals bewezen. Hij groeide op in het Oost-Vlaamse Waarschoot en woont nu al een hele tijd in Nieuwpoort. Hij werkte al op jonge leeftijd voor verschillende radiozenders. Hij is ook de man die in 2018 de stichter was van Westradio, een radiozender die naast regionieuws ook de betere Nederlandstalige nummers en Belgische artiesten draaide. Het is op die frequentie dat Pink Radio nu te horen is. In 2014 haalde Lennart Creël het nationale nieuws toen hij er in slaagde om het wereldrecord radio maken te verbreken. Hij deed dit tijdens een marathonuitzending op radiozender Club FM en presenteerde toen 190 uren aan één stuk. Hij verbrak hiermee het record van radiomaker Peter Van De Veire, die in 2011, 185 uren voor de radiomicrofoon zat. Ondertussen is het wereldrecord al opnieuw verbroken en staat nu op naam van Giel Beelen met 198 uren. (PBM)