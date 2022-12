Jens Lemant beleeft morgen zijn allerlaatste ‘Start je dag’: “Radio2 zal altijd een deel van mijn leven blijven”

Jens Lemant, al vijf jaar de vaste stem van Start je dag, maakt zich op voor zijn laatste werkdag bij Radio2 West-Vlaanderen. De van Lauwe afkomstige Bruggeling verkast naar Focus-WTV, waar hij op 2 januari als journalist start. “Maar Radio2 zal altijd een deel van mijn leven blijven uitmaken”, zegt hij.

Jens Lemant (32) is voor heel veel West-Vlamingen dé vertrouwde stem om een nieuwe dag op gang te trappen. Sinds 5 maart 2018 presenteerde hij elke werkdag van 6 tot 8 uur Start je dag en maakt hij al bijna twaalf jaar deel uit van de West-Vlaamse Radio2-ploeg, die vanuit Kortrijk actief is.

Daar komt nu een einde aan, want Jens verlaat de VRT en gaat op 2 januari aan de slag bij de regionale televisiezender Focus-WTV. “Een stap waar ik heel veel zin in heb”, zegt hij. “Al verlaat ik dit huis met opgeheven hoofd.”

Jens zette in februari 2011 als stagiair zijn eerste stapjes bij Radio2 West-Vlaanderen en is er sindsdien altijd gebleven. “De VRT is mijn eerste en enige werkgever. Ik heb destijds op advies van Xavier Taveirne hier aangeklopt, een keuze waar ik al die jaren geen moment spijt van heb gehad. Na twee weken mocht ik al op pad.”

Potvis

De voorbije jaren werkte Jens Lemant er als reporter en presenteerde hij eerder Avondpost en Middagpost. De afgelopen vijf jaar was Start je dag dan weer zijn grote ankerpunt.

“Als ik één iets heb geleerd, is het dat Radio2 tot het DNA van West-Vlaanderen behoort”

“Een prachtperiode”, omschrijft hij die. “Ik heb me altijd erg gelukkig gevoeld bij Radio2 West-Vlaanderen. Dankzij mijn job heb ik erg veel mooie mensen leren kennen, zowel op de werkvloer als in het veld. Zeker mijn jaren als vliegende reporter blijven me bij.”

“Zo herinner ik me dat ik in 2012 met wijlen burgemeester Dirk Bisschop (CD&V) van Damme tijdens een strenge winter de dikte van het ijs op de Damse Vaart stond te meten. De brandweer was er ook en vroeg me wat ik daar stond te doen. Er was in Knokke-Heist namelijk een potvis aangespoeld, zo vertelden ze me.”

“Ik ben toen meteen in mijn wagen gesprongen en snelde richting het strand, waar ik de eerste mediaman ter plekke was. Ik ben daar toen de hele dag gebleven en maakte zelfs stukken voor het radionieuws van de VRT. Het was bitter koud; je kon aan mijn stem tijdens het liveverslag horen dat ik er stond te klappertanden. Maar het was de beproeving meer dan waard. Dat Kuifje-gevoel is met niks te beschrijven.”

Ook het directe contact met de luisteraar gaf Jens al die tijd veel voldoening. “Zeker de laatste jaren is de drempel volledig weggewerkt, onder andere dankzij sociale media. Er zijn mensen die me elke dag een berichtje sturen. Onze stamgasten, zeg maar. Als ik een van hen een dag niet hoor, vraag ik me meteen af of er iets zou schelen.”

“Dat maakt het ook zo mooi: je weet voor wie je radio aan het maken bent. Toen ik eind september bekendmaakte dat ik dit huis zou verlaten, kreeg ik tientallen berichtjes van luisteraars. Dat ze me zullen missen, las ik. Ik was hun compagnon op weg naar het werk en vaak zelfs de eerste stem die ze elke dag hoorden.”

Verhalenverteller

Jens Lemant benadrukt dat de hervormingsplannen bij Radio2 (vanaf februari wordt Start je dag vervangen door een nationale ochtendshow met Peter Van de Veire, red.) niet de doorslag gaven voor zijn keuze.

“Uiteraard speelden die ergens wel een rol, maar het was ook gewoon tijd voor een nieuw hoofdstuk. Ik had mezelf voorgenomen om na vijf jaar Start je dag alles te evalueren. De ochtendlijke uren beginnen stilaan door te wegen. Elke ochtend om 4 uur loopt mijn wekker af, dat durft wel in je kleren te kruipen.”

© Christophe De Muynck

“Samen met mijn vriendin heb ik een één jaar oud zoontje, ook voor mijn gezin zal het leuk zijn als ik thuis wat minder vermoeid ben. Een job met iets gewonere uren zal daar zeker bij helpen.”

Toch zal Jens de radio missen, zegt hij. “Het is en blijft een uniek medium, met niks te vergelijken. Ik heb mezelf nooit als een typische radiomaker gezien, eerder als een verhalenverteller. En de afgelopen vijf jaar kreeg ik daar meer dan ooit de kans toe. ’s Ochtends is alles nieuw en vers. Ik ben trots dat ik West-Vlaanderen al die tijd heb mogen helpen wekken.”

Laatste keren

De afgelopen week was best emotioneel, geeft Jens toe. “Het was de week van de laatste keren. Een laatste keer rond 20.45 uur in bed kruipen om fris voor de dag te komen, een laatste keer Carl Berteele bellen om het sportnieuws te overlopen, een laatste keer mijn dialectrubriek met Chris Dusauchoit … Dat doet wel iets met een mens.”

Tegelijk kijkt hij erg uit naar zijn start bij Focus-WTV. “Iets compleet nieuws. Ik kan niet wachten om er mijn tanden in te zetten. De voorbije twaalf jaar werkte ik met woorden, nu komen daar ook beelden bij.”

Jens start er als journalist en zal zich in eerste instantie op de regio Brugge focussen. “Opnieuw het veld in”, glimlacht hij. “Dat wordt top. Bij Focus-WTV vind ik ook mijn goeie vriend en studiegenoot Nicolas Staelens terug.”

Of hij op termijn ook zal doorgroeien naar nieuwsanker, laat Jens voorlopig nog in het midden. “Ik zie wel wat er op me afkomt. Eerst focus op de nieuwe start.”

Radio2 West-Vlaanderen zal hij blijven volgen. “Deze zender blijft deel van mijn leven uitmaken. Ik blijf luisteren en wens mijn oud-collega’s het allerbeste toe. Veel regionieuws en hopelijk vindt iedereen snel zijn weg in het nieuwe kader van Radio2. Want als ik één iets geleerd heb, is het wel dat Radio2 West-Vlaanderen tot het DNA van deze provincie behoort.”