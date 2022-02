WK wielrennen in onder andere Knokke-Heist en Brugge genereerde 27 miljoen euro economische activiteit

Het wereldkampioenschap wielrennen op de weg eind september in Vlaanderen genereerde een “aanzienlijke” economische activiteit van 27,4 miljoen euro, goed voor 565 banen. Dat becijferde consultant EY in opdracht van de Internationale Wielerunie (UCI).

Meer dan een miljoen bezoekers woonden de tijdritten tussen Knokke-Heist en Brugge en de wegritten met start in Antwerpen of Leuven en aankomst in Leuven bij.

Later donderdag communiceert de UCI meer gedetailleerde cijfers over de economische impact van het WK in Vlaanderen. De Fransman Julian Alaphilippe won bij de mannen de wegrit, bij de vrouwen stond de Italiaanse Elisa Balsamo op de hoogste trede van het podium.

De cijfers voor het WK mountainbike eind augustus in het Italiaanse Val di Sole zijn een pak bescheidener. Hier is er sprake van een 5,9 miljoen euro gecreëerde economische activiteit, goed voor 156 banen. Achtduizend bezoekers zakten af naar Noord-Italië.