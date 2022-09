Wevelgem gaat broodverspilling tegen

In de strijd tegen voedselverspilling deelt de gemeente via de lokale bakkerijen pistoletzakken uit. Daarop staan enkele tips hoe je broodverspilling kan tegengaan en je kan er een herbruikbare, linnen broodzak mee winnen.

Hoe hard we ook ons best doen, we gooien al eens een restje brood weg. Voor sommigen onder ons klinkt dat ongelooflijk, zeker wanneer de kippen zich over die restjes kunnen ontfermen.

“Toch verdwijnt brood nog te vaak in de vuilnisemmer”, zegt schepen van leefmilieu Stijn Tant (CD&V). “Een gemiddeld gezin gooit jaarlijks 60 kilogram voedsel weg. De productie van voedsel vraagt heel wat energie en water, net zoals de verwerking van het afval. Door voedselverspilling aan te pakken, maakt Wevelgem werk van de duurzaamheid- en klimaatdoelstellingen. Brood en banket is momenteel goed voor ongeveer een kwart van al het weggegooide voedsel.”

Wentelteefjes en soldaatjes

Daarom start Wevelgem een campagne rond brood. De gemeente heeft tienduizend pistoletzakken verdeeld onder de Wevelgemse bakkers. Op de voorzijde staat een leuke slogan ‘Ik zie er wél nog brood in’, achteraan staan vijf tips om oud brood te verwerken. Je kan ze invriezen of er paneermeel, wentelteefjes of broodpudding van maken en het is ideaal om er soldaatjes van te snijden voor het traditionele zondagse eitje. Om ook kinderen in het verhaal te betrekken staat op de zak een leuke prent van twee vrolijke boterhammen die ze kunnen inkleuren. Wanneer ze die doorsturen, kunnen ze een herbruikbare linnen broodzak te winnen. “Herbruikbare zakken, flessen en dozen zitten in de lift, en steeds meer winkels en handelaars moedigen klanten aan om herbruikbare verpakkingen mee te nemen”, zegt schepen Tant. “Op die manier sparen handelaars ook kosten uit en verkleint de afvalberg.” (SL)

De campagne duurt tot de voorraad op is, of ten laatste tot 3 oktober. Het insturen van de tekeningen kan tot 7 oktober via www.wevelgem.be/broodzakkenactie of via groenenklimaat@wevelgem.be.