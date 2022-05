West-Vlaamse frituurtruck trekt naar Rock Werchter: Beste Frietjes uit Staden wordt ‘huisrestaurant’ van grootste festivalcamping

Zo’n 12.500 festivalgangers zullen van woensdag 29 juni tot zondag 3 juli op camping A1 – de grootste kampeerplek van Rock Werchter – van op en top West-Vlaamse goudgele frietjes kunnen genieten. Met dank aan het team van Geert Spillebeen van Beste Frietjes uit Staden. Hij poot er tijdens de muziekhoogmis een frituurvrachtwagen neer om er tot duizend hongerige magen per uur te stillen. “Uniek in België”, zegt hij.

Pearl Jam, Metallica, Måneskin en Red Hot Chili Peppers zijn dan wel de absolute headliners op de festivalweide, dé grote ster van camping A1 op Rock Werchter wordt de frituurvrachtwagen van Beste Frietjes.

Stadenaar Geert Spillebeen (53) zal er, samen met zijn team, liefst 12.500 kampeerders van de betere puntzakfrietjes, snacks en Bicky Burgers voorzien.

Hoewel hij al zeventien jaar in het vak zit en heel wat watertjes doorzwommen heeft, is dit veruit de grootste opdracht die Geert met Beste Frietjes al heeft binnengehaald.

Het bakgedeelte in onze truck is 9,3 meter lang en 2,5 meter breed

“In een vorig leven stond ik achter de toog van café ‘t Zonnetje in het centrum van Staden, maar in 2005 maakte ik de switch.”

Sindsdien schuimt de man, samen met zijn om en bij de twintigtal flexijobbers, tal van (privé)feesten en grotere evenementen af en levert hij ook aan tal van scholen.

“We zijn te boeken voor feesten vanaf vijftig mensen. Een plafond hebben we niet”, stelt Geert, die naast enkele mobiele frituren ook pasta- en drankwagens in zijn niewbouwloods heeft pronken.

Rijdende McDonald’s

Toch droomde hij van meer. “Toen ik destijds van start ging, koesterde ik het plan om een mobiel McDonald’s-restaurant op te starten. Compleet in thema met de door iedereen gekende hamburgerzaken die je overal ter wereld terugvindt.”

“Ik legde mijn plannen aan McDonald’s voor, maar die toonden geen interesse. Zeventien jaar later heb ik mijn ambitie toch waargemaakt.”

In december vorig jaar kocht Geert, die Beste Frietjes samen met zijn vrouw Fanny Vandromme (52) en hun zoon Jens (26) runt, een ongeveer dertien meter lange vrachtwagen die hij eigenhandig tot een gigantische mobiele frituur ombouwde.

“Uniek in België”, zegt hij niet zonder trots. “Eigenlijk is het een voormalige bloemenvrachtwagen, maar daar is niks meer van te zien. Het bakgedeelte is 9,3 meter lang en 2,5 meter breed en tot in de puntjes uitgewerkt.”

“Uiteraard met gloednieuwe frietketels en een goeie dampkapinstallatie, maar we plaatsten ook een grote koelcel, een gastank van 300 liter en een volledig uitgebouwde keuken. Alles om zo comfortabel mogelijk te kunnen werken.”

Eind april ging de frituurvrachtwagen een eerste keer de baan op, richting het MNM-jobevent What’s Next in het Brugse congrescentrum. “We hadden heel wat bekijks”, grijnst Geert. “Dit is niet zomaar een klein frituurtje dat komt aangereden, hé. Het moet hét visitekaartje van ons bedrijf worden.”

Huisrestaurant

Het gevaarte opende ook de deur richting Rock Werchter. “De organisator van de bewuste kampeerplaats nam contact met ons op omdat hij over onze camion had gehoord”, verduidelijkt Geert. “Natuurlijk hadden we meteen oren naar het voorstel, want zo’n festival is hors catégorie.”

Op camping A1 krijgt Beste Frietjes 12.500 tijdelijke bewoners voor zich. “En die hun honger mogen wij vijf dagen lang stillen.”

“In totaal zullen we zeventig uur frietjes en Bicky’s bakken met op piekmomenten vier mensen aan het fornuis en zes bestellers. Dan moet het mogelijk zijn om tot duizend puntzakjes friet per uur te serveren. We worden er zowat het huisrestaurant van de camping. Top, toch?”

Hoeveel pakjes friet, snacks en Bicky Burgers Beste Frietjes er zullen verzetten, weet ook Geert zelf niet. “We zullen starten met een voorraad van 2.000 kilo frietjes”, zegt hij.

“Als die uitgeput dreigt te raken, snellen we vanuit Staden meteen naar Werchter.”

25.000 man op rommelmarkt

Geert hoopt dat Rock Werchter de aanzet wordt voor meer écht grote events. “Op die sector willen we toch wel werken, ja”, benadrukt hij.

“Maar tegelijk blijven ook de kleinere opdrachten belangrijk. We doen elk feest of evenement met evenveel liefde. En met één groot doel: mensen gelukkig maken met onze topkwaliteit.”

De komende weken gaat de friettruck elke week de baan op. “De Batjes van Roeselare staan op de agenda, net als de rommelmarkt in Hooglede op zondag 7 augustus. Daar komt zo’n 25.000 man op af. Aan ons om die te eten te geven”, knipoogt Geert.