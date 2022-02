Verrassing: Ieper is de meest gastvrije bestemming van het land

Volgens Booking.com, een van de meest populaire digitale reizigersplatforms, is Ieper de meest gastvrije stad van het land. Er staan vijf Waalse steden in de top-10 en vier West-Vlaamse. Naast Ieper zijn dat Brugge (op 3), Westende (op 4) en Oostduinkerke (op 6). De top-10 werd samengesteld op basis van gastbeoordelingen van de accommodaties in die steden. ‘B&B Villa Vauban’ en het Main Street Hotel zijn de hoogste gewaardeerde verblijfplaatsen in de stad.

Dat het er gezapig toegaat in de Westhoek is een dooddoener. De tijd lijkt er trager te tikken. Of is het de alomtegenwoordigheid van de dood die mensen bewust maakt van hun kwetsbaarheid en hen bijgevolg liever maakt voor hun medemens. “Het verleden kan er voor iets tussen zitten, dat is moeilijk te zeggen”, aldus Emmily Talpe, burgemeester van Ieper, die zegt enorm trots te zijn op de titel van meest gastvrije stad van het land. “Onze horecamensen bewijzen hiermee nog maar eens hoe enthousiast en gedreven ze zijn. Ook ik ben onder de indruk hoe zij tijdens de moeilijke periode van coronamaatregelen en Brexit – die beiden het toerisme in de stad hard treffen – niet bij de pakken blijven zitten. Dit is een mooie erkenning van hun veerkracht.”

De titel van meest gastvrije bestemming op Booking.com is natuurlijk in de eerste plaats te danken aan de kwaliteit van de accommodaties. Zoals Villa Vauban, de B&B met de hoogste waardering in de stad. De 9,8 op 10 is nauwelijks voor verbetering vatbaar. Lorenzo Mylle en zijn vrouw Ria Bertier zijn actief in de immobiliën. Hun imposante, wat rustiek aandoende villa, vlakbij de Menenpoort, rechtover de Vesten, staat er nog maar tien jaar. “We zijn gestart met onze B&B in 2015,” zegt Ria. In de klantenreacties wordt ze keer op keer bestempeld als “de zeer aangename gastvrouw”. Ook Lorenzo komt ruimschoots aan bod in de loftuitingen. “An excellent host”, wordt hij genoemd. In het Duits gaat het over “Sehr liebenswürdige Gastgeber”. Dat ze lief en/of aangenaam zijn, valt niet tegen te spreken.

Nieuwe toren

Meteen nadat Ria de twee heel verzorgde en gerieflijke kamers heeft laten zien en heeft getoond dat haar gasten een eigen parkeerplaats hebben, ruimte voor hun fietsen en een aparte ingang, troont ze ons mee naar de bijkeuken, en in geen tijd staan er koffie en pralines op tafel. Het is in dit weelderig en warme decor dat de gasten ontbijten. De rest van de dag zijn ze meestal de deur uit. “Het is eigenlijk alleen ’s morgens dat ze hier binnenkomen. Bij mooi weer hebben ze een deel van de voortuin voor zich en natuurlijk kunnen ze altijd met al hun vragen bij ons terecht,” zegt Lorenzo. “En Ieper is gewoon een mooie stad, hé. Je hebt hier alles op wandelafstand. We kijken uit op de Vesten. En de toren van de Lakenhallen is net uit de steigers. Zo mooi. Precies alsof hij weer helemaal nieuw is.”

Kijk naar de gerestaureerde toren van de Lakenhallen en je voelt je trots om Ieperling te zijn

Van op de markt, waar ze ons te woord staat, kijkt burgemeester Talpe uit op de pas gerestaureerde toren. “Je zou tranen in de ogen krijgen van zoveel schoonheid. De restauratie van het volledige gebouw zal tien jaar duren en is mogelijk gemaakt door de samenwerking met Vlaanderen, maar eenmaal die werken klaar zullen zijn, zijn we weer futureproof. Esthetisch en toeristisch is dit van een bijzondere meerwaarde. De werken aan de Lakenhallen zullen nog een hele tijd duren. Maar die afgewerkte toren geeft de mensen moed. Als je daar naar kijkt, voel je je trots om Ieperling te zijn. Dat voelen we allemaal. En dat stralen we uit naar alle bezoekers.”

Unieker dan een doorsneehotel

Elodie Delaplace, de jongste eigenares van het Main Street Hotel, kampt met een gezichtsverlamming, maar dat belet haar niet om te praten. “Ja, hetzelfde euvel waar de burgemeester van Oostende een tijd geleden mee worstelde, de ziekte van Bell”, lacht ze. Haar eerste plaats als hoogst gequoteerde hotel van Ieper op Booking.com verzacht het ongemak. 9,7 scoort ze. En de commentaren zijn lyrisch: ‘Elodie is de beste gastvrouw die wij ooit hebben ontmoet, en troeft 5-sterren-hotels af’ of ‘Overnachten is hier tot kunst verheven. Het was sprookjesachtig.’

Elodie is pas 26 en runt al vier jaar ‘het beste hotel van Ieper’. Helemaal in haar eentje. “Ik was nog jobstudente, studeerde ergotherapie, toen ik hier in de weekends als kamermeisje werkte. En ik heb me opgewerkt tot eigenares”, gniffelt ze. “Het heeft ook met dit hotel te maken, dat toch iets unieker is dan een doorsneehotel. Iedere kamer is anders. Het is echt een boutique hotel. En ook de stad is uniek. Zo rustig en vredevol.” Intussen volgt Elodie ook een cursus hotelmanagement. Maar hoe ze ervoor zorgt dat haar gasten zich thuis voelen, weet ze uit zichzelf. “Ik heb hier geen receptie of een balie. Als mensen inchecken, bied ik hen gewoon een drankje aan in het salon en hebben we een babbel over wat dit huis en de streek te bieden hebben”, zegt ze.

De vriendelijkheid is oprecht. En nu doen we misschien nog net iets meer ons best, omdat we blij zijn met iedere mens die we nog mogen verwelkomen.

Ook Ria werkt in een uniek kader, in haar Villa Vauban en ze doet het gewoon omdat ze het graag doet. “Als je een beetje klantvriendelijk bent en graag met mensen omgaat, is dat toch iets wat iedereen wil doen, denk ik. Ik vind het gewoon zalig om mensen te ontvangen. Als je Australiërs, Nieuw-Zeelanders of Britten over de vloer krijgt, hoor je verhalen van een andere wereld. Die mensen reizen om familieleden te herdenken die ze vaak niet gekend hebben. Soms zijn ze heel emotioneel.” Elodie herkent dat. “De Britten komen hier binnen met een enthousiasme waar je blij van wordt. Je voelt hun energie zodra ze hier zijn. Die Eerste Wereldoorlog speelt zo hard bij hen. Hun passie voor deze stad is zo groot. Ik hoop dat ze deze zomer eindelijk kunnen terugkeren. Vorige zomer was al bij al ook niet slecht. Toen zijn de Belgen massaal gekomen. Zij waren ontspannen en blij even weg te zijn van thuis. Ik heb daar ook van genoten. Ik wil gewoon dat alle gasten die hier over de vloer komen zich goed voelen. En als ze hier buiten komen, is er natuurlijk een prachtige stad en een mooie streek.”

Joviale Ieperlingen

“Mét mooie mensen”, beklemtoont Anouk Bevernage, van restaurant Dépot, nog zo’n horecazaak waar zowel toeristen als de plaatselijke bevolking zich thuis voelen. “De jovialiteit die je hier aantreft, is eigen aan de streek. Je voelt dat gewoon aan hoe mensen met elkaar omgaan. De vriendelijkheid is oprecht. En nu doen we misschien nog net iets meer ons best, omdat we blij zijn met iedere mens die we nog mogen verwelkomen. Want we moeten roeien met de riemen die we hebben, sinds de Britten wegblijven. Geloof me, dat scheelt meer dan een slok op een borrel.”

Bij het stadsbestuur beseffen ze dat ook. Burgemeester Talpe hamert erop dat Europa de eilandbewoners dringend moet verlossen van de veel te dure testen. “Vooral de groepsreizen zullen niet hernemen zolang men massaal moet testen”, zegt ze. Schepen van Toerisme Diego Desmadryl ziet licht aan het eind van de tunnel. “We vernemen uit de hotelsector dat de boekingen zich wat herpakken. In februari zijn er tot 6 procent Britten, in maart gaat dat al naar 30 procent van de boekingen en in april zou dat al 60 procent zijn. We zijn en blijven goeie vrienden, dus ze komen terug. Daar ben ik van overtuigd. Maar ondertussen blijven we hard werken om ook andere markten te bereiken. Zoals we dat gedaan hebben met welkomstpakketten voor mensen die hier op hotel of in B&B’s kwamen logeren. We promoten Ieper ook als uitvalsbasis om de regio te verkennen. Ieper heeft ook het hoogste aantal fietsvriendelijke logies. Op Route. nl staan we op de derde plaats, na Durbuy en Nieuwpoort, als meest geschikte fietslocatie. Als je het liever vlak houdt, kan je richting kust, ben je meer een klimmer, kan het richting Heuvelland.” In welke richting je beweegt, ook dat staat je vrij als gast. Ieper is niet toevallig gastvrij.