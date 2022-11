Britse en Ierse reisagenten herontdekken de Westhoek: “Brexit blijft uitstappen bemoeilijken”

In het Talbot House in Poperinge ontdekken Ierse en Britse reisagenten deze week alles wat de Westhoek hen te bieden heeft. Ze gaan op pad in onze regio en kregen tijdens een vakbeurs in het Talbot House de kans om met een 20-tal lokale partners afspraken te maken. “Met projecten zoals dit bouwen we verder aan de toekomst van het toerisme”, zegt manager Simon Louagie.

“Gedurende drie dagen brengen de reisagenten een bezoek aan de regio met tal van bezoeken aan musea, brouwerijen, begraafplaatsen en ook enkele van de nieuwe uitzichtpunten van het project Horizon 2020. Na de pandemie en Brexit zijn de Britse touroperators volop nieuw personeel aan het rekruteren die nu ook dringend nood hebben aan een informatie over onze Westhoek”, vertelt Simon Louagie, manager Talbot House. “Ook van onze kant is er veel interesse om hen kennis te laten maken met het nieuwe themajaar 2023 van Westtoer en Toerisme Vlaanderen waarbij het landschap als laatste getuige centraal komt te staan. Met projecten zoals dit bouwen we verder aan de toekomst van het toerisme. Het gaat al om de derde fam trip die het Talbot House, met steun van Visit Flanders en tal van lokale partners, organiseert dit najaar. Zo proberen we ons steentje bij te dragen om het toerisme in de Westhoek en Hoppestad verder aan te wakkeren.”

Een vakbeurs werd in het Talbot House georganiseerd waarbij de reisagenten de kans kregen om met een 20-tal lokale partners afspraken te maken. Er kon kennis gemaakt worden met De Lork, Skindles Guesthouse, Peace Village, Cruising Along the Frontline, Toerisme Poperinge, Bellewaerde… De bezoekers krijgen ook de kans om de kerstsfeer in Talbot House op te snuiven tijdens een verhalentocht. “Het is de eerste keer dat ik het Talbot House, en zelfs België, een bezoek breng. We leerden Simon kennen op een internationale reisbeurs en hij vertelde zo gepassioneerd over het Huis dat we hier zeker op bezoek wilden komen”, zegt Becky die bij SLT Tours werkt in Leeds (Verenigd Koninkrijk). “Wij zijn gespecialiseerd in het organiseren van sport- en studiereizen. Groepen die naar deze regio reizen bezoeken meestal de militaire kerkhoven en de belangrijke monumenten. Het Talbot House zullen we zeker toevoegen, want dit is zeker een meerwaarde. Het is een huis vol geschiedenis, vertelt een verhaal en heeft een sterke uitstraling.”

In het Talbot House in Poperinge ontdekken Ierse en Britse reisagenten deze week de Westhoek en de lokale partners. © LBR

Bezoekerscijfers

“De voorbije maand oktober mochten we vaststellen dat de bezoekerscijfers van de Britse scholen opnieuw in de buurt komen van die van voor de pandemie in 2019”, vertelt Simon. “We hebben een vrij goed jaar achter de rug. Het gaat in stijgende lijn, dus daar zijn we tevreden over. Vanwege de Brexit blijft het moeilijk om naar België te komen. Tegelijkertijd is het ook niet zo eenvoudig meer om naar het Verenigd Koninkrijk te trekken”, vult Rolf Jonckheere, PR-medewerker Talbot House.

“Procentueel hadden we vroeger meer Britten die hier over de vloer kwamen. Nu merken we dat meer Vlamingen hun weg naar het Talbot House vinden. Dat kadert ook in onze toekomstvisie om het grote publiek, waaronder ook de Poperingenaars, naar hier te trekken. We zullen blijven vernieuwen, want het Talbot House heeft nog veel te bieden.”