Staking bij De Lijn in West-Vlaanderen, heel wat bus- en tramritten geschrapt: “Als chauffeur word je moedeloos van de hele situatie”

De vakbonden voeren vandaag/donderdag actie bij De Lijn in West-Vlaanderen. Daardoor worden heel wat bus- en tramritten geschrapt. Het personeel protesteert tegen de plannen van de directie om drie stelplaatsen en verschillende onderhoudscentra in onze provincie te sluiten, waardoor er 76 medewerkers zouden moeten verhuizen naar andere locaties. De bonden eisen meer duidelijkheid over de plannen en de concrete gevolgen ervan voor het personeel.

Eind oktober kondigde de directie van De Lijn dat ze drie stelplaatsen in Diksmuide, Geluwe (Wervik) en Zwevezele (Wingene) en ook nog verschillende onderhoudscentra in onze provincie zullen sluiten. Dat zou gevolgen hebben voor 76 medewerkers. “Het gaat hoofdzakelijk over 50-plussers, die al decennialang op dezelfde plek werken. Het is ondoenbaar om die mensen nu simpelweg naar een andere gemeente te sturen, die soms tientallen kilometers verwijderd is van hun woonplaats”, vertelt Petra Depoorter van het ACOD (Algemene Centrale der Openbare Diensten).

“Wij als chauffeurs worden er moedeloos van en geloven niet meer in een mooie toekomst bij De Lijn”

Een van de West-Vlaamse werknemers van De Lijn besliste om anoniem te getuigen over de huidige situatie: “Regelmatig worden er diensten geschrapt. Vaak moeten eerst de belbussen eraan geloven, maar de mensen die daarop rekenen, hebben dan ook geen reserve. Ook de schoolritten en gewone bussen moeten er steeds meer aan geloven. Ik verbaas me er dagelijks over hoe het openbaar vervoer zo’n zootje is geworden”.

“Nu worden er nog volledige stelplaatsen gesloten ook. Dat heeft voor heel wat chauffeurs gevolgen, sommige zijn net beginnen bouwen in Diksmuide en moeten nu telkens gaan werken naar Oostende. Maar om daar te geraken moeten ze een nieuwe auto aankopen. Collega’s, die jarenlang hebben samengewerkt, vliegen elk naar een andere stelplaats. En de compensatiemaatregelen voor die grote veranderingen zijn een klucht. Het is een slag in ons gezicht en de sfeer op de werkplaats zakt onder nul. De chauffeurs worden er moedeloos van en geloven niet meer in een mooie toekomst bij De Lijn. Wij zijn personeel, mensen van vlees en bloed en niet zomaar een serienummer.”

Grote structurele problemen

Vlaams parlementslid Annick Lambrecht (Vooruit) is niet te spreken over de vele problemen van de Vlaamse vervoersmaatschappij. “De Lijn kampt met grote structurele problemen. Steeds meer ritten worden geschrapt omdat ze geen chauffeurs meer vinden of omdat de voertuigen zelf kampen met technische problemen. Al jaren vragen wij aan de minister Peeters om de job van buschauffeur opnieuw aantrekkelijk te maken door hen betere voorwaarden en hogere lonen te geven.”

“Al jaren vragen wij aan minister Peeters om de job van buschauffeur opnieuw aantrekkelijker te maken”

“Dat er nu stelplaatsen verdwijnen, zal de problemen met het personeelstekort alleen maar vergroten. Ik begrijp de bezorgdheden van het personeel. Want op deze manier verdwijnt niet alleen de lokale verankering van buschauffeurs met jarenlange dienst, maar wordt de afstand tot de stelplaats alleen maar groter. Waar is Peeters eigenlijk mee bezig? Waar blijven de broodnodige extra investeringen in ons openbaar vervoer? In onze buschauffeurs?”

Al veel investeringen

Volgens minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD) werd er in de afgelopen jaren meer geïnvesteerd in De Lijn. “Jaarlijks krijgen ze meer dan 1,2 miljard euro. Op vier jaar tijd investeren we maar liefst 63 miljoen euro méér. Voor 2024 krijgt de vervoersmaatschappij in het kader van het Geïntegreerd Investeringsprogramma een budget van 313 miljoen euro. En die bedragen zijn zeker tot en met 2027 met jaarlijks een extra investeringsbedrag van 120 miljoen euro t.o.v. vroegere vaste engagementen.

“En daarnaast zijn er nog investeringen, zoals in de traminfrastructuur, tramtoestellen, bussen en stelplaatsen”, gaat minister Peeters verder. “Aan het einde van de vorige legislatuur werd er aangekondigd dat er 900 elektrische bussen zouden aangekocht worden en 300 miljoen euro vrijgemaakt worden voor het tramnet. Maar toen ik aantrad als minister moest ik helaas vaststellen dat dat geld er gewoon niet was.”

“Het sluiten van de stelplaatsen en onderhoudscentra is een beslissing van De Lijn zelf na een grondige evaluatie”

“De noden zijn natuurlijk nog steeds hoog op vandaag. De onderhoudsachterstand kan ik niet ontkennen, maar we zijn volop bezig op het terrein met investeringen in de sporten, signalisatie, tractie en bovenleidingen. En er werden ook nieuwe trams aangekocht en de vergroening van de bussen is officieel ingezet. Er is ook een nieuw openbaar dienstencontract afgesloten met De Lijn, waarbij we vooral focussen op strategische investeringen voor de klant, netheid, informatiedoorstroming, instandhouding en vergroening.”

“We begrijpen dat het sluiten van een aantal stelplaatsen en onderhoudscentra vragen oproept bij medewerkers. De Lijn zal nog individuele gesprekken voeren om medewerkers te begeleiden en hun keuzes toe te lichten. Maar dit is een veranderingsproces uit een evaluatie van De Lijn zelf. Hopelijk kan er hier in het belang van de reizigers vlug een oplossing gevonden worden”, besluit Peeters.

Check de routeplanner

De Lijn kondigde eerder in de week al aan dat vier op de vijf kusttrams niet zullen rijden door de staking. Daarnaast vallen twee op de vijf busritten weg. De routeplanner van De Lijn zou daaraan aangepast moeten zijn.

De bonden waarschuwden al dat het ongenoegen nog gevolgen kan hebben voor de dienstregeling van De Lijn in West-Vlaanderen tot en met dinsdag.