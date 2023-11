ACOD waarschuwt voor meerdere stakingsdagen bij De Lijn in West-Vlaanderen

Er dreigt niet alleen morgen/donderdag hinder door een staking bij vervoersmaatschappij De Lijn in West-Vlaanderen, ook de dagen daarna blijft de stakingsaanzegging lopen. Dat zegt Petra Depoorter van de socialistische vakbond ACOD. Ook in Antwerpen dreigt binnenkort opnieuw een staking.

Een deel van het personeel van De Lijn zal donderdag staken uit protest tegen de sluiting van een aantal stelplaatsen. De werknemers zouden daardoor in andere stelplaatsen moeten gaan werken, die vaak verder van de woonplaats liggen. In West-Vlaanderen wil de directie van de vervoersmaatschappij stelplaatsen sluiten in Diksmuide, Geluwe en Zwevezele.

Woensdagnamiddag hebben vakbonden en directie tijdens een ondernemingsraad in Mechelen opnieuw overlegd. Volgens de vakbonden heeft dat “bitter weinig” opgeleverd. Ze klagen over een gebrekkige communicatie aan het personeel over de plannen. “De hele communicatie is een miskleun. Te gek voor woorden”, zegt Jo Van der Herten van de christelijke bond ACV Openbare Diensten.

Nog tot en met dinsdag kunnen er stakingsacties zijn in West-Vlaanderen, zo waarschuwt Depoorter. En ook Van der Herten sluit acties gedurende meerdere dagen niet uit.

Morgen/donderdag zullen alvast vier op de vijf Kusttrams en vier op de tien bussen in West-Vlaanderen niet rijden, zo waarschuwde De Lijn. Er is een aangepaste dienstregeling uitgewerkt. Over de dagen daarna heeft de vervoersmaatschappij nog niet gecommuniceerd.

Ook in de provincie Antwerpen zou het binnenkort opnieuw tot een staking kunnen komen bij De Lijn. Van der Herten zegt dat de directie een nieuwe stakingsaanzegging mag verwachten. Daarmee start een periode om via overleg nog tot een oplossing te komen, maar nadien zijn ook in Antwerpen stakingsacties mogelijk.