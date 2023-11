Personeel van De Lijn staakt vanaf donderdag 9 november door dreigende sluiting stelplaatsen

Het gemeenschappelijke vakbondsfront ACV/ACOD/ACLVB heeft een stakingsaanzegging ingediend bij De Lijn voor West-Vlaanderen. “Er mag gestaakt worden van donderdag 9 tot dinsdag 14 november. Natuurlijk weten we niet op voorhand hoeveel personeelsleden zullen deelnemen aan de staking en hoelang ze dat zullen doen”, reageert Petra Depoorter van het ACOD (Algemene Centrale der Openbare Diensten).

De actie is een vervolg van de spontane staking die uitbrak op 26 oktober, toen op een ondernemingsraad van De Lijn werd meegedeeld dat er drie stelplaatsen en verschillende onderhoudscentra in onze provincie gesloten zullen worden. Het gaat onder meer over de stelplaatsen in Diksmuide, Geluwe (Wervik) en Zwevezele (Wingene). “Op 30 oktober hebben we rond de tafel gezeten met de directie, maar dat was voor hen een verplicht nummertje. We hebben geen enkele duidelijkheid gekregen”, meent de vakbondsverantwoordelijke.

Afspraken

Bij de sluiting van de stelplaatsen en onderhoudscentra zijn 76 medewerkers betrokken. “Dat zijn hoofdzakelijk 50-plussers die al decennialang op dezelfde plek werken. Die mensen nu simpelweg naar een andere gemeente – soms tientallen kilometers verwijderd van hun woonplaats – sturen om te werken, is voor velen gewoon ondoenbaar”, aldus Petra Depoorter. “Wij zouden na donderdag graag weer in gesprek gaan met de directie. Ons hoofddoel is uiteraard om alle stelplaatsen en centra open te houden. Als dat echt niet mogelijk is, dan willen we op z’n minst dat er duidelijkheid wordt geschept en afspraken worden gemaakt. Toen in 2021 de stelplaats in Koekelare werd gesloten kregen heel wat werknemers een extra vergoeding, aangepaste dienstenschema’s etc. Die regeling eisen we nu ook in geval van sluiting.”

De vakbondsactie zal naar alle waarschijnlijkheid hinder veroorzaken voor de dienstverlening door de bussen en trams van De Lijn. In het kader van het decreet continuïteit van de dienstverlening zorgt De Lijn alleszins voor een aangepaste dienstregeling, indien nodig. Dinsdagavond 7 november zal deze bekend gemaakt worden.