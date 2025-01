Leerkrachten OLVA Steenbrugge komen als… bejaarden op stakingsdag: “Kunnen niet voor de klas staan tot we stokoud zijn”

Het was voor de kinderen van basisschool OLVA Steenbrugge een vreemd zicht toen ze maandag de school binnenkwamen. Hun school was omgetoverd in een wzc.

De directeur en de leraren zagen er vele jaren ouder uit en hadden duidelijk hulp van doen. Enkelen liepen met serieuze rugpijn rond en zochten steun op hun wandelstok. Er was zelfs een juf die zich met een rollator verplaatste. De leerlingen moesten ook enkele leerkrachten naar boven helpen, omdat ze nog moeilijk de trap op konden. “Met deze actie willen we vooral benadrukken dat het voor niemand leuk is om te horen dat er langer gewerkt moet worden voor minder loon. We willen niet dat onze kinderen en hun ouders de dupe worden van een stakingsdag, maar het is wel belangrijk dat iedereen weet dat het niet kan dat leraren voor de klas moeten staan tot ze stokoud zijn.” (PDC)