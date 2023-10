Roeselare viert de Belgische mode met modeshow en make-over voor zeven personen

Van 9 tot 15 oktober zetten modehandelaars en Belgische merken hun lokale troeven en merken in de kijker tijdens de Week van de Belgische mode. De Roeselaarse centrumstraten pakken uit met een kindernamiddag, make-over en een grote modeshow als afsluiter!

“Als handelsstad ondersteunen we onze handelaars graag met enkele leuke initiatieven om de modeweek in de kijker te zetten”, weet Jeremy Vandoorne, projectleider Economie bij stad Roeselare. “We starten de week met een volledige make-over voor zeven personen. Zij mogen op stap met styliste Lieve Gerrits die voor hen een totaaloutfit zal kiezen.” Maar liefst tien handelszaken werken hieraan mee: kledingzaken Fausto’s, Brooklyn, Second Life Brandstore, Comme ça, Caroline Biss, JBC en Terre Bleue en de schoenen komen van Rigi Schoenen. “Ook de afwerking vergeten we niet, want de haren worden onder handen genomen door Hair Deluxe en Smooth zorgt voor de bijpassende make-up. We nemen van iedereen een voor en na foto genomen en op zaterdag stappen alle deelnemers mee in de modeshow.”

Modieuze kinderen

Jong begonnen, is half gewonnen en daarom trekt de organisatie op woensdagnamiddag de kaart van de jeugd. “Ter hoogte van JBC zullen kinderen en jongeren tussen 13.30 en 16.30 uur kunnen kennismaken met retail en mode. Ze kunnen er gratis hun eigen t-shirt ontwerpen en kledij bewerken en dit onder begeleiding van de studenten van de richting Moderealisatie van VISO.”

Heb je een kleine mode-ontwerper in huis en wil die graag deelnemen aan deze workshop? Schrijf je kind dan in via www.visitroeselare.be (en ga naar ‘shoppen’).

“Met leuke initiatieven willen we de handelaars in de kijker zetten”

De modeweek wordt afgesloten met een grote modeshow in de Ooststraat. “Rond 15 uur rollen we letterlijk de rode loper uit in de Ooststraat en kan je de Belgische mode in al haar glorie ontdekken. Niet alleen de finalistes van Miss Fashion zullen kledingstukken showen van deelnemende handelaars, je kan er ook de deelnemers van de make-over bewonderen en de kinderen die dat willen, mogen hun zelfgemaakte t-shirts ook showen.” Een niet te missen evenement in deze handelsstad! (Lieve Coffyn)