Neon Elite uit Pittem maakte neonletters ‘Vivre’ voor Arno: “We beschouwen elke opdracht als een klein kunstwerk”

Het was, naast de zanger zelf natuurlijk, het meest in het oog springende bandlid op het podium tijdens de afscheidstournee van Arno. De neonletters ‘Vivre’ boven het hoofd van het Oostendse rockicoon spuwden een niet mis te verstane boodschap in het publiek én zijn van op en top West-Vlaamse makelij. Het Pittemse Neon Elite is al 65 jaar dé autoriteit op vlak van neonverlichting in ons land en mag is vandaag verveld tot een innovatief visueel communicatiebedrijf. “Al zal neon altijd in ons DNA blijven zitten.”

Neon. Het woord alleen al doet je naar de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw afdwalen, maar ook anno 2022 zijn neonlampen nog altijd springlevend. Met dank aan Neon Elite in Pittem, dat in 1957 als artisanale glasblazerij van start ging en uitgroeide tot een stevige kmo met een zeventigtal medewerkers die het antwoord biedt op alle mogelijke vragen rond visuele in- en outdoorreclame.

“Onze merknaam slaat dan wel nog op neon, maar de vlag dekt al even de lading niet meer”, duiden gedelegeerd bestuurder Domien Loosveldt en marketingmanager Mieke Aelbrecht.

Wie bij ons aanklopt, is zeker van West-Vlaamse topkwaliteit

Het bedrijf werd eind jaren vijftig opgericht door Gilbert Bonte en de van Groningen afkomstige glasblazer Harm Vlonk en is sindsdien een voortrekker op vlak van visuele binnen- en buitenreclame.

“Vandaag zijn we de grootste fabrikant van lichtreclames in België, waarbij verticale integratie onze ruggengraat is. We doen alles zelf: van ontwerp en productie over plaatsing tot onderhoud. Dat is net ook onze sterkte. Wie bij ons aanklopt, is zeker van West-Vlaamse topkwaliteit en service op maat.”

Ambacht in ere houden

Vandaag is led-verlichting goed voor negentig procent van de omzet, maar de charme en warme gloed van het authentieke en artisanaal geblazen neonglas is bij Neon Elite nog lang niet verdwenen.

“Neon zal altijd in ons DNA blijven zitten”, valt te horen. “Dankzij neon is ons bedrijf groot geworden, we houden die ambacht dan ook graag in ere.”

Het gamma bij Neon Elite gaat erg breed: klassieke verlichte apotheekkruisen, (verlichte) gevelletters, reclamezuilen en -panelen, lichtlijnen, reclamedoeken, signalisatie…

“We hebben twee grote klantengroepen. Alle mogelijke kmo’s en grote marktspelers die hun corporate identity via ons werk nationaal en Europees letterlijk in het licht willen zetten. Denk daarbij bijvoorbeeld aan touroperators Neckermann en Tui, uitzendspecialist Accent of grote spelers in de automobielsector. Onze sterkte? Dat we elke klant centraal zetten en het volledige traject van erg dichtbij opvolgen.”

De naam van je pasgeboren spruit in neonletters? Dat kan. © GF

Die aanpak was ook de entourage van Arno niet ontgaan. Een goeie week voor het eerste concert van de afscheidstournee van de Oostendse rocker van start ging, liep bij Neon Elite een mailtje binnen.

“Of we het woord Vivre, de titel van zijn tournee, in neonletters tot leven konden wekken. De deadline was erg kortbij, maar wij nemen een uitdaging graag met beide handen beet.”

Apetrots

Domien Loosveldt omschrijft Vivre als een van de meest bijzondere werken die ze de laatste jaren mochten creëren.

“We waren dan ook enorm trots toen we ons werk tijdens de beelden van de shows zagen pronken. Arno, die badend in het Pittemse rode neonlicht een stukje muziekgeschiedenis aan het schrijven was… Daar doe je het toch voor?”

De man die Vivre tastbaar maakte, is Wim Debruyne (54), al 34 jaar de vaste glasblazer bij Neon Elite. “Ik heb de stiel hier op de werkvloer geleerd”, zegt hij.

© JOKE COUVREUR

“Een opleiding kan je er niet voor volgen. Dit is nog een pure ambacht, eentje waar je veel tijd en energie moet in investeren. Met behulp van vuur buig ik het glas in de gewenste vorm, waarna we de buizen met argon- of neongas vullen en van elektroden voorzien.”

“Elke opdracht beschouw ik als een klein kunstwerk. En geef toe, dat is het ook, hé. Toen ik Arno onder ons werk bezig zag, was ik preus lijk fjirtig. Anders kan ik het niet omschrijven.”

Arno is maar een van de vele grote namen die al bij Neon Elite aangeklopt hebben. “Vroeger kozen bedrijven en handelszaken voor neonverlichting, nu is er een compleet nieuwe markt ontstaan. Internationale kunstenaars als Bruce Nauman, David Spiller en ook prinses Delphine Boël deden al een beroep op ons vakmanschap.”

“Aan ons om hun creatieve ideeën in realiteit om te zetten. Ook de mediawereld heeft ons gevonden, zo hebben we al enkele keren de trofee van het VTM-programma Snackmasters mogen maken en ook particulieren kloppen bij ons aan om bijvoorbeeld de naam van hun pasgeboren (klein)kindje in neonletters te vereeuwigen.”

Ereplaats

Ondertussen heeft glasblazer Wim een tweede – en kleinere – versie van Vivre letterlijk leven ingeblazen. “Een collector’s item”, knipoogt Wim. “Die krijgt een ereplaats aan onze wall of fame.”

Neon Elite zelf wil de huidige koers voortzetten. “In eigen land zijn we marktleider, dat willen we uiteraard zo houden”, benadrukt Domien Loosveldt.

Ook ‘Snackmasters’ is vaste klant bij Neon Elite. © GF

“Daarnaast willen we ons nóg meer in de markt plaatsen als dé specialist op vlak van binnen- en buitenlichtreclame én de plek waar aan duurzame innovatie wordt gedaan. Al zal neon altijd een plek binnen ons verhaal hebben.”

Dinsdag 15 maart vindt in de Ancienne Belgique, dat ook door Neon Elite van lichtreclame voorzien is, het allerlaatste concert van Arno plaats. De zaal is helaas al een hele tijd volledig uitverkocht.