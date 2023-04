Waarom kleuren de velden in de Westhoek knalgeel? “Geen koolzaad, maar gele mosterd”

Wie dezer dagen door het platteland passeert, zal ongetwijfeld al gemerkt hebben dat heel wat akkers knalgeel kleuren. Het gaat echter niet om koolzaadvelden, maar wel om gele mosterd. De groenbemester moet normaal in maart al ingeploegd worden, maar door het natte voorjaar waren de akkers te drassig. “Dat betekent extra werk en kosten voor onze landbouwers”, zegt Danny Metsu van ABS Ieper.

Gele mosterd is een zogenaamde groenbemester, een gewas dat gezaaid wordt voor of na de eigenlijke hoofdteelt omwille van de vele gunstige effecten op het bodemleven en het leefmilieu. “Volgens de Europese regelgeving is dat verplicht als vergroeningsmaatregel”, zegt Danny Metsu, voorzitter van ABS Ieper. “Normaal wordt dat ingeploegd vanaf half februari, maar door het natte voorjaar kon dat niet omdat de akkers te drassig waren. Ondertussen zijn die planten volop aan het groeien en bloeien, waardoor het natuurlijk extra werk en extra energiekosten zal vragen aan de landbouwers om dat nu eerst af te maaien, zodanig dat je dat kan onderwerken. Het is hetzelfde verhaal met de andere groenbemesters zoals rogge en andere grassoorten. Dat staat nu meer dan 30 centimeter hoog en dat krijg je niet meer ondergeploegd.”

Verschillende regelgevingen

Dat deze extra last wordt opgelegd door Europa zorgt voor frustratie bij de landbouwers. “We zitten met te veel verschillende regelgevingen. Vlaamse en Europese regelgevingen spreken elkaar tegen. En daar bovenop heb je provinciale regels die in West-Vlaanderen gelden en niet in pakweg Limburg. Het is te zot voor woorden”, zucht Danny Metsu. “Zo zijn er regio’s met zware kleigrond, zoals de polders, waar er in theorie half augustus gele mosterd ingezaaid moet worden, maar het mag op 1 oktober opnieuw ondergeploegd worden om weer iets anders te zaaien. Dat is iets wat totaal geen nut heeft. Een groenbemester heeft de bedoeling om gans de winter de bodem stabiel te houden en stikstof aanwezig in de grond op te slaan in de plant, die dan half februari ondergeploegd wordt om de stikstof te benutten voor de nieuwe teelt die erna volgt.”

Geen koolzaad

De mosterdzaadbloemen worden wel eens verward met koolzaad, dat momenteel ook aan het bloeien is. “Dat er verwarring is met de gele bloemen van koolzaad is te begrijpen, want het zijn bijna identieke bloemen”, legt Danny Metsu uit. “Die velden zie je wel in Noord-Frankrijk, maar in onze contreien wordt volop bloemkool, spruitkool, witte kool, groene kool.. geteeld en koolzaad daartussen is heel slecht voor de vruchtafwisseling.” (TOGH)