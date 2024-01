Ook landbouwprotest in West-Vlaanderen op komst: vandaag actie in Zeebrugge

Allerlei geruchten gaan de ronde over mogelijke protestactie in West-Vlaanderen door de landbouwers. Voorlopig wil Boerenbond West-Vlaanderen enkel vrijdag een actie organiseren. Hoe die er zal uit zien of waar die zal doorgaan, ligt nog niet vast. Maar het starttijdstip werd wel al bepaald: 12.05 uur. “Een symbolisch tijdstip om aan te tonen dat de tijd meer dan dringt.”

De afgelopen maanden en zelfs jaren hielden landbouwers in onze provincie al verschillende acties om de huidige situatie, die volgens hen kritiek is aan te kaarten. Zo werden er op meerdere plaatsen kruisen gezet als symbool voor het einde van de boer of werden verkeersborden omgedraaid. Afgelopen vrijdag werd er ook een kleine protestactie gehouden voor de start van Agro Expo in Roeselare. Maar sinds het weekend laaien de protesten op over heel Europa en raken ook de plannen voor onze provincie in een stroomversnelling.

Actie in Zeebrugge

Zo trekken land- en tuinbouwers dinsdag naar de haven van Zeebrugge. Ze zullen er toegangswegen naar de haven voor zwaar verkeer blokkeren. “De maat is vol voor jonge boeren”, klinkt het in een persbericht. Ze zullen vanaf 13.30 uur de invalswegen van Zeebrugge afsluiten voor vrachtverkeer. Bedoeling is om de actie vol te houden tot woensdagavond of -nacht. Concreet kiezen ze de haven van Zeebrugge als locatie voor hun protest “omdat de industrie 40 keer meer mag uitstoten dan wij als landbouwer.”

Woensdag of donderdag actie zou gevoerd worden in Roeselare. En dat er woensdag zelfs ook enkele op- en afritten van snelwegen zouden kunnen afgezet worden, zoals de landbouwers ook vandaag de ring van Brussel blokkeren.

Tijd dringt

De West-Vlaamse afdeling van de Boerenbond heeft momenteel alleen maar plannen om vrijdag acties te organiseren. “We willen een kleine protestactie houden in Leffinge, want daar komen enkele leden van het Europese parlement een boerderij bezoeken. Zij werden uitgenodigd om de specifieke poldersituatie duidelijk te tonen aan hen. Want volgens de nieuwe regels van Europa zijn er bepaalde strikte deadlines, maar die zijn onmogelijk om zo streng toe te passen in de polders omdat daar een zwaardere bodem is”, zegt provinciaal secretaris Hans Mommerency.

“Hoe de grotere protestactieplannen van de Boerenbond er zullen uitzien of waar die zullen doorgaan, is nog niet duidelijk”

“Er worden ook nog plannen gemaakt voor een andere iets grotere actie in onze provincie, ook op vrijdag. Hoe de actie er zal uitzien of waar die zal doorgaan is nog niet duidelijk. We willen dit grondig en goed overleggen met de veiligheidsdiensten voor we hier over communiceren. Wat wel al vast ligt, is het startuur van de actie en dat zal om vijf over twaalf zijn. Dat is uiteraard symbolisch om aan te tonen dat het echt wel te laat is. Natuurlijk kunnen er nog andere protestacties zijn van uit de landbouwers zelf. Maar dat staat los van de Boerenbond.”

Tegen de eindeloze regels

Voor de boeren zijn er verschillende aanleidingen waarom ze nu opnieuw tot protesten overgaan. “Er is al heel lang onvrede bij de boeren. Op Europees niveau komen er allerlei strenge milieuregels bij en nu ook nog eens de regels van het stikstofakkoord dat Vlaanderen beslist heeft. Alles stapelt op en bij de boeren groeit het gevoel dat het nu of nooit is om een signaal te geven dat dit niet meer kan”, legt Bram Van Hecke, oud-voorzitter van Groene Kring, de belangenvertegenwoordiger van jonge Vlaamse boeren uit.

“We krijgen constant regels op ons afgevuurd, waar we ons aan moeten houden, maar we worden niet ondersteund om die te kunnen uitvoeren. Dit is een uitbarsting van veel langere frustraties. We vragen twee dingen: perspectief op inkomen en rechtszekerheid. Maar daar krijgen we geen garantie voor. Integendeel, het wordt steeds moeilijker en onzekerder voor de landbouwer. Veel jonge boeren zien het niet meer zitten. Wie zou er in zo’n sector stappen? En daarom komen mensen nu op straat.”