“Ik word niet snel kwaad, maar nu ben ik razend”: boeren ‘planten’ kruisen aan gemeentehuizen, boer-burgemeester laat ze staan

De recent opgerichte anonieme boerenbeweging doorkruiste in de mistige nacht van woensdag op donderdag de halve Westhoek om kruisen te plaatsen voor gemeentehuizen. In Ieper en Langemark-Poelkapelle op een grasperk, in Heuvelland in de bloembakken en in Poperinge en Zonnebeke tegen paaltjes en hekken.

Na de lugubere boerenkerkhoven langs belangrijke invalswegen duiken nu ook kruisen met groenten op aan de gemeentehuizen in de zuidelijke Westhoek. Op enkele plaatsen zijn ze intussen verwijderd, maar niet in Zonnebeke. “Ze doen ons godverdomme dood”, foetert de burgervader, die zelf al heel zijn leven groenten teelt.

De eerste lugubere boerenkerkhoven rezen een paar weken geleden voor het eerst uit de grond langs belangrijke invalsweken in de regio. Daar prijkten bordjes met ‘MAP7’. Op de kruisen aan de gemeentehuizen wordt bijkomend verwezen naar het stikstofdossier, het Europees landbouwbeleid en de toekomst van de landbouwers. Niet alleen in de Westhoek, maar in heel het land.

“In vergelijking met andere Europese regio’s kan je het dichtbevolkte Vlaanderen het best vergelijken met een stad in Europa. En toch zijn hier dezelfde regels van toepassing als in uitgestrekte gebieden op het continent”, stelt een van de boeren. “We hebben hier de beste landbouwgrond ter wereld, maar we moeten die steeds meer delen met inwoners, bedrijven en natuur. Ze zitten aan onze grond, dat is de grond van de zaak.”

De Westhoekgroep richt zich sinds deze week tot alle Vlaamse boeren met hun Facebookpagina Boerenhart Vlaanderen. Voor het eerst krijgt de groep ook elders voet aan grond. Aan de andere kant van West-Vlaanderen doken donderdag gelijkaardige kruisen op aan gemeentehuizen in Zulte en Dentergem.

Sint-Elooi

Het moment van de nieuwe actie is bewust gekozen. “De dag van Sint-Elooi, waarop we onze oogst vieren. Maar nu kunnen we niet feesten, integendeel”, zegt een andere boer. “Onze gezinnen lijden en we willen vooruit, voor onze kinderen. Daarom proberen we de mensen met zulke acties mee te krijgen in ons verhaal.”

In de loop van de dag werden de kruisen aan enkele gemeentehuizen verwijderd, maar niet in Zonnebeke. “Ze doen ons godverdomme dood”, reageert Zonnebeeks burgemeester Dirk Sioen (#TEAM8980). De man teelt zelf al zijn leven lang groenten en stond eerder dit jaar op de barricades bij een tractorblokkade in zijn gemeente.

“Nee, ik heb niks te maken met deze actie. Ik had wel geholpen, als ik het vooraf zou geweten hebben”, aldus Sioen. “Ik word niet snel kwaad, nu ben ik razend. Ik heb intussen opvolgers met mijn dochter en schoonzoon. Als het zo blijft duren, zeggen ze straks misschien: sorry, we doen toch niet verder. Dit was ooit de mooiste stiel ter wereld, maar nu niet meer. Koop lokaal, hoor ik vaak. Straks moet ons land voedsel invoeren uit het buitenland, omdat de eigen boeren weggepest werden.”

Blijven staan

Sioen geeft straks de sjerp door aan schepen Ingrid Vandepitte, die ook werkt op een familiaal landbouwbedrijf. “Ik begrijp de penibele situatie van de boeren en steun hun actie ten volle”, zegt ze. “Er is tijd en ruimte nodig om structureel te hervormen voor zekerheid op lange termijn. Nergens staat zo’n goed systeem op poten om de voedselveiligheid te controleren. België produceert goedkoop, lekker en veilig voedsel van hoogstaande kwaliteit.”

Ook in Heuvelland en Poperinge blijven de kruisen staan. “Met wat we nu meemaken met gas en elektriciteit zou het heel erg dom zijn om nu ook ons voedsel te laten afhangen van het buitenland”, stelt Poperings burgemeester Christof Dejaegher (CD&V).

“Deze actie is veel beter dan acties zoals we eerder meemaakten in ons land. Acties waar reizigers worden gegijzeld of het land en de economie half of helemaal plat gelegd worden”, aldus Dominique Cool, burgemeester van Langemark-Poelkapelle (N-VA). Hij liet de achtergelaten groenten aan de kruisen overbrengen naar het lokaal woonzorgcentrum om er in de soep te verwerken.

Iepers burgemeester en volksvertegenwoordiger Emmily Talpe (Open Ieper) laat weten dat ze de bezorgdheden van de boeren aankaart in de bevoegde commissie van het Vlaams Parlement. “Wij nemen wel de kruisen weg om bezoekers niet te doen schrikken. Het blijven tenslotte kruisbeelden.” (TP)