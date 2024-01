Landbouwers houden protestactie aan Expo Hallen

Vrijdagavond hielden een twintigtal landbouwers een protestactie aan de Expo Hallen in Roeselare. Daar vindt dit weekend de Agro Expo plaats. De landbouwers wachtten er minister van landbouw Jo Brouns, die de officiële opening bijwoonde, op. “We zijn niet akkoord met de ongelijke behandeling tussen de landbouw en de industrie. Ja, de komende weken zullen er nog acties volgen.”

Van zaterdag tot en met maandag is er in de Expo Hallen de tweejaarlijkse Agro Expo. De vakbeurs werd vrijdagavond officieel geopend. Dit in het bijzijn van Vlaams minister van Landbouw Jo Brouns (CD&V). Een twintigtal ongeruste landbouwers wachtten de minister met hun tractoren aan de ingang van de site van de Expo Hallen op. “We beleven erg onzekere tijden. Er is niet alleen het stikstofdossier, maar onder andere ook de dieselprijzen, de pachtwet en onze lonen zorgen voor heel wat kopzorgen binnen onze sector. We zijn deze week al naar Brussel geweest om onze bezorgdheden te uiten en we sluiten niet uit dat er de komende weken nieuwe acties zullen volgen.” De actie in Roeselare verliep op een rustige manier. Bestuurders die de parking van de Expo Hallen wilden verlaten konden gewoon voorbij de tractoren rijden.

Duidelijke uitleg

Nadat minister Jo Brouns (CD&V) halt hield om te luisteren naar de bezorgdheden van de landbouwers, parkeerde ook de Ledegemse burgemeester en parlementslid Bart Dochy (CD&V) zijn wagen langs de kant om met de boeren te praten. Ondanks het late uur maakte hij uitgebreid tijd om naar hen te luisteren. “Momenteel zijn er heel wat onduidelijkheden voor de landbouwers. Ik begrijp dan ook jullie bezorgdheden”, aldus Dochy. Hij stelde aan de landbouwers voor om eerstdaags samen te zitten zodat zij een duidelijke uitleg krijgen over de sector waarin ze actief zijn.

Vechten voor de toekomst van de kinderen

De aanwezige landbouwers apprecieerden dat zowel de minister als Bart Dochy tijd voor hen maakten. “Het is goed dat men naar ons heeft geluisterd, maar daarmee zijn natuurlijk onze problemen nog niet van de baan. Wij blijven vechten voor de toekomst van onze kinderen.”