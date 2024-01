Borden in heel het land op hun kop door groeiend boerenprotest: “Er zijn leukere dingen op een zaterdagavond, maar we willen onze stiel blijven doen”

Tal van landbouwers uit heel Vlaanderen volgden de voorbije nachten de bordenactie van de anonieme protestbeweging Boerenhart Vlaanderen in de zuidelijke Westhoek. “Als dit nog maar het kleinste effect heeft, dan dragen we heel graag ook ons steentje bij.”

Na een jaar is Boerenhart Vlaanderen terug met een nieuwe actie. De landbouwers vezen donderdagnacht tientallen plaatsnaamborden los langs invalswegen in de zuidelijke Westhoek. “We hopen op navolging en zetten zo het land op zijn kop voor een betere toekomst”, verklaarden de actievoerders toen.

In de daaropvolgende nachten verdraaiden heel wat landbouwers uit andere Vlaamse steden en gemeenten honderden plaatsnaamborden. “Van de Westhoek tot Kinrooi”, aldus de boerenbeweging. “Heel het Vlaamse platteland laat weten dat de druk op de land en tuinbouw te hoog is. Geef ons toekomst! Of wij ‘jonge boeren’ zijn de laatste generatie van een mooie Vlaamse landbouw en agro-ondernemingsgeschiedenis.”

Mensen praten

Een groepje boeren sprak zaterdagavond af in een café voor ze ‘hun ronde’ deden in de regio van Kortemark, Diksmuide en Houthulst. “We hebben een 35-tal borden omgedraaid”, aldus een van de landbouwers op zondagochtend. “Er zijn leukere dingen om te doen op een zaterdagavond, maar als jonge boeren willen we toch vooral graag onze stiel blijven uitoefenen. Deze actie doet de mensen over ons praten. Als dit nog maar het kleinste effect heeft, dan dragen we heel graag ook ons steentje bij.”

N-VA geviseerd

“De manier waarop vooral N-VA het platteland kapotmaakt is frappant”, klinkt het bij een zevental boeren uit de regio van Diksmuide en Houthulst. “De A in N-VA staat duidelijk voor Antwerpen. Hun slogan voor Vlaamse welvaart mag gerust gewijzigd worden tot Vlaamse uitvaart of voor Antwerpse welvaart. De aversie tegen de boeren(bond) door een aantal kaderleden van N-VA, die zeer nauw betrokken zijn met alles wat de subsidiecarrousel Natuurpunt is, mag toch ook meer en meer in vraag worden gesteld door hun lokale basissen. Wij geven niet op.”

Laten hangen?

In Ieper en Poperinge, de eerste geviseerde steden in de Westhoek, hangen de borden alweer normaal. “Omgekeerde verkeersborden zijn niet rechtsgeldig. We riskeren juridische en andere problemen”, stelde burgemeester van Poperinge Christof Dejaegher (CD&V). Zijn ambtgenoot Emmily Talpe (Open Ieper) trad hem bij: “Het zijn een pak borden en die dienen ook om het verkeer in goeie banen te leiden en de snelheidslimiet te duiden.”

Er zijn gemeenten die ze nog enkele dagen laten hangen, zoals Langemark-Poelkapelle en Heuvelland. “Dit is een mooie ludieke actie om aandacht te vragen voor vergunningsproblemen in de landbouw”, vond Heuvellands burgemeester Wieland De Meyer (Gemeentebelangen). “We merken dat onze landbouwers nu al jarenlang gedwongen stilstaan door de besluiteloosheid in Vlaanderen.” (TP)