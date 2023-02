IN KAART Prijzen van appartementen aan de kust koelen stilaan af

Wie zich een appartementje aan de Belgische kust wil aanschaffen, moet daarvoor tegenwoordig weer iets minder diep in de buidel tasten. Eind 2022 daalde de gemiddelde prijs van een appartement in de kustgemeenten met 0,67 procent, dat blijkt uit cijfers van vastgoeddataplatform Realo. Enkel een appartement in Knokke-Heist blijft weggelegd voor de happy few, waar de de appartementsprijzen wel nog de hoogte ingaan.

Een huis in West-Vlaanderen kostte vorig jaar ongeveer 1.543 euro per vierkante meter, bijna 300 euro minder dan het gemiddelde voor heel Vlaanderen (1.829 euro per vierkante meter). Daarmee in onze provincie relatief goedkoop om een woning te kopen. In 2022 betaalden we gemiddeld 289.252 euro voor een huis van 170 m² met drie slaapkamers.

Kust koelt af

Appartementen zijn dan weer een ander verhaal. Daar jagen de prijzen in de kustgemeenten het West-Vlaamse gemiddelde omhoog. De tien kustgemeenten zijn goed voor bijna de helft van alle verkochte appartementen in West-Vlaanderen.

Aan de kust betaal je gemiddeld 3.360 euro per vierkante meter voor een appartement met een oppervlakte van 95 vierkante meter. In het binnenland ligt die prijs per vierkante meter met 2.201 euro ruim duizend euro lager. Wil je een eigen stekje aan de kust veroveren, dan kun je in Oostende en Blankenberge de beste koopjes doen. Koksijde en Knokke-Heist bevinden zich dan weer aan de duurdere kant van het spectrum.

In de hele provincie ligt het gemiddelde op 236.914 euro voor een appartement met twee slaapkamers. (lees verder onder de kaart)

Maar het valt op dat de appartementsprijzen aan de kust niet langer aan het stijgen zijn. In het laatste kwartaal van 2022 daalde de prijs van een appartement aan de kust zelfs met 0,67 procent, terwijl de appartementsprijzen in het West-Vlaamse binnenland nog met 0,36 procent stegen.

“De pandemie zorgde voor een stormloop op appartementen aan de kust, met extreem hoge prijzen als gevolg. Dat effect is nu aan het afzwakken”

“De dalende trend aan de kust heeft ons toch een beetje verrast”, zegt Fabrice Luyckx, data-analist bij Realo.“De coronalockdowns zorgden voor een stormloop op appartementen aan de kust, de prijzen schoten omhoog. Maar die storm is redelijk snel weer gaan liggen. Vandaag zien we zo goed als geen verschil meer in de prijsevolutie van appartementen aan de kust tegenover de rest van de provincie.”

Uitzonderingen

Alleen Knokke-Heist blijft zijn elitestatus met hand en tand verdedigen. Hoewel ook daar de verkoop van appartementen een stevige deuk kreeg, toch steeg de gemiddelde prijseind vorig jaar nog steeds met bijna 3 procent. Over het hele jaar namen de prijzen met 17 procent toe.

Kortrijk is booming

Als we inzoomen op de huizenmarkt dan springt Kortrijk er duidelijk uit. Een huis werd er in 2022 liefst 12 procent duurder. Extra opvallend: ook in het laatste kwartaal, toen elders in Vlaanderen én in West-Vlaanderen de afkoeling van de vastgoedmarkt al was ingezet, stegen de huisprijzen in Kortrijk nog altijd met 6 procent. (lees verder onder de kaart)

“Zelfs met de stijgende rentes en de hoge energiefacturen wordt er gevochten om elk huis”, zegt Kevin Vandamme, zaakvoerder van vastgoedkantoor M Vastgoed in Kortrijk. “Er wordt de laatste jaren fors geïnvesteerd in de stad, waardoor Kortrijk steeds aantrekkelijker wordt voor jonge mensen.”

Voor een huis van 170 vierkante meter in Kortrijk betaalde je in 2022 net geen 1.600 euro per vierkante meter. Ongeveer evenveel als voor een huis in Oostende, maar nog altijd een pak minder dan in steden als Brugge of Gent. Op vlak van appartementen is er dan weer in overaanbod in de stad aan de Leie, met iets lagere prijzen als gevolg.