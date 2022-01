Kustappartement in één jaar tijd liefst 11,3 procent duurder

De vastgoedprijzen aan de Belgische kust zijn het voorbije jaar stevig de hoogte in geschoten. Voor een gelijkaardig appartement betaalde je liefst 11,3 procent meer dan in 2020. Dat is de grootste stijging sinds het begin van de metingen van de ERA Barometer in 2005, een jaarlijks onderzoek van de vastgoedmarkt door ERA Belgium en de Universiteit Antwerpen.

In samenwerking met makelaarsgroep ERA heeft de Universiteit Antwerpen de Vlaamse vastgoedmarkt van de voorbije 17 jaar onderzocht. Het gaat om een prijsindex die rekening houdt met – onder andere – de grootte, afwerking en ligging van de verkochte woningen. Daardoor geven de cijfers de prijsevolutie van gelijkaardige woningen weer en worden er dus geen appelen met peren vergeleken.

De resultaten van het onderzoek maken alvast duidelijk dat de prijzen van appartementen in de Belgische kustgemeenten uitzonderlijk sterk stijgen: zo’n 11,3 procent, de grootste groei sinds het begin van de metingen van de ERA Barometer in 2005.

De Belgische kust is door corona populairder dan ooit als vakantiebestemming. © DIRK WAEM BELGA

“Als je weet dat een appartement in bijvoorbeeld Nieuwpoort al gemakkelijk zo’n 400.000 euro kost, is een stijging van 11 procent natuurlijk niet te onderschatten. Onze kust wint dus sterk aan populariteit, een effect dat door corona een duidelijke duw in de rug kreeg. Want we gaan meer op vakantie in eigen land, waardoor een tweede verblijf aan zee nu extra aantrekkelijk geworden is. Bovendien zit je ook met de verhoging van de registratierechten op tweede woningen, die nu net in voege is gegaan. Er zijn dus veel tweedeverblijvers die koste wat kost nog voor 1 januari hun aankoop wilden doen, waardoor de vraag steeg terwijl het aanbod ongeveer gelijk bleef. Dan is een sterke prijsstijging een logisch gevolg”, zegt Johan Krijgsman, CEO van ERA.

Snel verkocht

Dat er een echte rush op kustappartementen is, is ook duidelijk te zien aan de snelheid waarmee de panden van eigenaar veranderen. “Voor heel Vlaanderen zien we dat appartementen in 2021 gemiddeld 8,6 procent sneller werden verkocht dan in 2020. Maar aan de kust werden appartementen het voorbije jaar bijna een derde sneller verkocht dan vorig jaar. Bovendien bedraagt de verkoopprijs van appartementen aan de kust gemiddeld 94,4 procent van de vraagprijs, het hoogste cijfer sinds het start van de metingen in 2005”, zegt Sven Damen, Professor Vastgoedeconomie en Financiering UAntwerpen.