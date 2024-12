Zingende ober in restaurant Le Coq d’Harlembois dat open is op de vier feestdagen van kerst en nieuw: “Klanten willen die extra toets”

Kerst wordt meer dan ooit een feest waarbij we vooral richting familie of vrienden trekken. Heel wat horecazaken houden de deuren op slot en de straten blijven voor het gros van de avond en nacht leeg. Le Coq d’Harlembois is dan weer de uitzondering op de regel, en blijft de volledige feestperiode open. “Inzetten op de beleving, daar zit volgens ons het geheim!”

“Amper 32% van de horecazaken is open op kerstavond.” Het waren aparte cijfers die door Horeca Vlaanderen eerder deze maand werden gelanceerd. Het niet vinden van personeel, niet rendabel genoeg of een toegenomen concurrentie van traiteurzaken? De redenen waarom heel wat cafés en restaurants de deuren gesloten houden, zijn erg gevarieerd. Volgens Horeca Vlaanderen werd die trend jaren geleden al ingezet, maar ging het veel sneller na de coronaperiode. Mensen hadden het plezier van feesten in hun eigen woning opnieuw ontdekt, en lieten de horeca dan ook voor wat het was.

Toch schijnt er her en der licht in de grotendeels donkere en vooral verlaten straten. In Harelbeke besloten Jo en Margarita om hun restaurant Le Coq d’Harlembois toch te openen. “De 4 cruciale feestdagen, zowel kerstavond als -dag en oudejaars of nieuw? Klanten zijn hier welkom!” Hoewel beiden geen nieuwkomers zijn in de horecawereld, moesten ze voor die 4 dagen toch hun meest originele gereedschapskist opentrekken. “Alles staat of valt met personeel. Je mag nog de allerbeste kok ter wereld zijn, als je geen personeel kunt vinden hou je de boel beter gesloten. Bij ons is het dan ook cruciaal dat we daarover duidelijke afspraken hebben. Wie hier aan de slag gaat, weet al van bij het begin dat je 2 van die 4 dagen zal moeten werken. Er wordt daarover ook niet rond de pot gedraaid. Is dat iets wat voor iemand onmogelijk is, dan zijn wij waarschijnlijk niet de juiste werkgevers. Het klinkt een beetje brutaal maar het vermijdt ook enorm veel kopzorgen later. En als werkgever moet je natuurlijk ook je medewerkers verzorgen, want ze helpen mee de zaak draaiende houden. De tijden van roepen en tieren op je mensen? Die liggen al lang achter ons. We kunnen dus rekenen op 8 à 9 mensen die ons tijdens deze periode bijstaan, maar van zelf lanterfanten kan geen sprake zijn. Ik sta zelf in de keuken en mijn echtgenote is hoogzwanger, maar die loopt ook mee in de zaal. Lead by example!”

Het nieuws dat het restaurant open bleef, viel niet in dovemansoren. In geen tijd waren de plaatsen voor kerstavond uitverkocht, goed voor meer dan 80 couverts. Maar meer nog dan voor het eten, kwamen de mensen vooral voor de beleving. “Want daar zit het geheim hem volgen ons. Een goede traiteur kan fantastische schotels uit zijn keuken tevoorschijn toveren, en die kun je dan in je eigen huiskamer opeten. Op restaurant heb je natuurlijk zelf geen werk, al speelt dat al lang geen cruciale rol meer. Klanten willen die extra toets, die beleving die ze eigenlijk thuis niet kunnen hebben. Niet alleen vertrekt iedere schotel hier uit de keuken als een waar kunstwerk, ook de bediening zelf kreeg een bijzondere toets. Zo schakelen we voor de feestdagen een zingende ober in. Van begin tot einde speelt hij muziek en zingt hij, terwijl hij glazen vult of mee helpt afruimen. De ober peilt ook voortdurend naar de sfeer bij alle aanwezigen en stuurt zijn acties dan bij. Het klinkt op papier misschien erg banaal, maar het is een echte specialiteit en slechts weinigen hebben die kunst onder de knie.”

Op de vraag of Jo en Margarita begrijpen waarom het gros van hun collega’s de deuren wel dicht houden, blijven ze diplomatisch. “We kunnen de 4 bijzondere dagen rekenen op een volledige bezetting, al moet je wel bereid zijn daarvoor heel wat opofferingen te maken. Onze familie zien we niet, ons gezin moet volledig meedraaien en we kunnen godzijdank rekenen op gemotiveerde medewerkers. Zelfs onze ouders hebben hun feestdagen afgestemd op het restaurant. Van babysitten tot het gaan halen van servetten of zelfs het vervangen van lampen? Het zijn zaken die allemaal belangrijk zijn om de gesmeerde machine draaiende te houden. En op gebied van loonkost zijn deze dagen ook niet van de poes. Wie personeel op dergelijke tijdstippen wil inschakelen, moet die ook naar behoren betalen. Voor ons is het rendabel, maar we begrijpen dat heel wat van onze collega’s voor de andere optie kiezen.”