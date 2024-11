Wie wordt uitbater van gloednieuw café in cultuurcentrum De Steiger in Menen? “Zoeken gedreven mensen om er een echte hotspot van te maken”

Het Autonoom Gemeente Bedrijf (AGB) Menen gaat op zoek naar een uitbater voor het gloednieuwe café in cultuurcentrum De Steiger. “We zoeken gedreven ondernemers om van het café een echte hotspot te maken”, zegt secretaris Henk Wekking van het AGB.

“Het vernieuwde café heeft alle troeven om er jouw succesverhaal te schrijven. De centrale ligging en de ruime parkeergelegenheid in de buurt zorgen voor een goede bereikbaarheid. Daarnaast vormt de patio een prachtig groen en ruim terras voor de zomermaanden”, aldus nog Henk Wekking.

Heel de cafetaria wordt omgebouwd. Het zal een compleet ander uitzicht krijgen en de verloren ruimtes worden geschrapt. Ook de inkom van De Steiger wordt vernieuwd, in een witte en heldere tint. De vorige uitbaters Didier Defever en Saskia Dejonghe bedienen hun klanten nu in café Au Damier op de Grote Markt in Menen. De bouwwerken aan de achterkant van De Steiger aan de Waalvest zijn ondertussen al zowat anderhalf jaar bezig. Sedert begin oktober speelt volleybalclub Decospan Menen terug in de nieuwe sporthal, nadat ze vorig seizoen noodgedwongen uitweken naar het naburige Rekkem. De oud sporthal Vauban werd afgebroken en er kwam een nieuwbouw. Goed voor een investering van 4,1 miljoen euro.

Hét trefpunt

Het nieuw café wordt alvast hét trefpunt voor sport- en cultuurliefhebbers. De uitbaters bieden de ideale verpozing aan voor supporters van volleybalwedstrijden, bezoekers van de bib en voor iedereen die in De Steiger komt genieten van theater, comedy, muziek of kunst.

Wie een passie voor horeca heeft en het aanspreekt om een belangrijke rol te spelen in deze levendige ontmoetingsplek in Menen, kan alvast vrijblijvend het dossier aanvragen via agb@menen.be. Inschrijven voor de concessie kan tot uiterlijk 23 december.

En misschien niet onbelangrijk voor de echte bierliefhebbers: er zal voortaan Bavik worden geserveerd. Vroeger was dat Bockor.