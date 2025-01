Wesley en Els ruilen ’t Hoekske voor De Stille Genieter: “Geen luidruchtig café meer, maar een plek om te genieten”

In de Dorpsstraat openen Wesley Lambrecht en Els Van Daele eetkroeg De Stille Genieter. De voormalige uitbaters van ’t Hoekske in Stalhille kiezen voor een gelijkaardig, maar kleiner concept. “Geen luidruchtig café meer, maar een gezellige plek om te genieten van een hapje en een drankje.”

Wesley Lambrecht (47) en Els Van Daele (43) kondigden vorig jaar tijdens de jaarwisseling aan dat ze een overnemer zochten voor ’t Hoekske, de zaak die ze 13 jaar uitbaatten in Stalhille. “Het nieuws sloeg in als een bom. De klanten geloofden ons niet. Maar over die beslissing hadden we goed nagedacht. ’t Hoekske was te groot geworden voor ons. We hadden er plaats voor 90 personen als het terras uitstond en we werkten soms met zeven personeelsleden. Het was te zwaar aan het worden, we voelden ons geleefd”, begint Wesley, die geboren en getogen is in Stalhille.

Hij gaf 14 jaar geleden zijn job op de luchthaven op om ’t Hoekske over te nemen. Els werkte in de Colruyt en sprong bij in ’t Hoekske, maar al snel gaf ze haar job op om volledig mee te draaien in de zaak. Al die jaren hield zij als chef-kok de keuken draaiende, terwijl Wesley als gastheer de klanten bediende.

Eigen pand

“We hadden wel beslist om met ’t Hoekske te stoppen, maar we wilden niet stoppen met de horeca. Daarom gingen we op zoek naar een pand dat we konden kopen en waar we ook konden wonen samen met onze zoon Rune (16). Zo kwamen we hier in Jabbeke-Dorp terecht. We voelen ons alvast heel welkom, want de reservaties voor onze openingsavond op donderdag 9 januari liepen zo vlot binnen dat we al na drie kwartier volzet waren”, vervolgt het duo.

Van 90 naar 34

Wesley en Els zetten de lijn van ’t Hoekske verder in hun nieuwe zaak die ze De Stille Genieter doopten. “Een naam die verwijst naar ons concept. Geen luidruchtig café meer, maar een gezellige plek met een chille sfeer om te genieten van een hapje en een drankje. We hebben plaats voor 34 personen”, legt Wesley uit.

Het koppel pakt uit met een mooie drank- en eetkaart met voor elk wat wils. “Pasta’s, Vlaamse kost, visgerechten, croques… De kaart is gelijkaardig aan deze die we hadden in ’t Hoekske, al hebben we het aanbod tapas uitgebreid. In de namiddag kan men genieten van onze tearoom met pannenkoeken, wafels en taart. Al onze gerechten worden vers bereid. Op onze drankkaart vind je allerlei drankjes en streekbieren, met als specialiteit onze trappisten. Maar we hebben ook een mooi aanbod aan alcoholvrije dranken en frisdranken.”

De Stille Genieter is gesloten op dinsdag en woensdag. “Alle andere dagen zijn we open van 10 uur tot 23 uur. De keuken is doorlopend open tot 22 uur.”