Wendy verenigt Vietnam en België op je bord

Wendy Barin (41), een Oostendse met Vietnamese roots, opende onlangs een pop-up met Vietnamese frituurgerechten op de hoek van de Mariakerkelaan met de Smedenstraat. “Als klein meisje ben ik opgevoed met zowel de Belgische als de Vietnamese keuken”, vertelt Wendy.

Vloeiend Vietnamees spreekt ze niet: thuis werd er Frans en Nederlands gesproken. Nochtans is haar papa afkomstig uit Vietnam, haar mama is een rasechte Oostendse. “Thuis spraken we met papa Frans”, vertelt Wendy. “Nu vindt hij dat jammer, want hij had ons graag de Vietnamese taal geleerd. Zelf vind ik dat ook jammer, want ik had het graag gekund. Maar ik begrijp het wel een beetje.”

Toch heeft Wendy heel veel meegekregen uit het geboorteland van haar papa. “De keuken bijvoorbeeld”, duidt ze. “Die verschilt op bepaalde vlakken met die van ons, maar sommige zaken komen eigenlijk wel overeen. Als we bij oma en opa op bezoek gingen, kregen we steevast Vietnamese gerechten voorgeschoteld. Hier kregen we van oma en opa patatjes met vlees en groentjes.”

Frituurgerechten

Wendy baatte al verschillende pop-ups uit in verschillende delen van het land. “Telkens combineerde ik de Vietnamese met de Belgische keuken, maar dit is de eerste keer dat ik voor frituurgerechten ga. Je kan hier gewoon frietjes krijgen, maar ook wonton en scampibeignets. Wat leuk is: we maken alles vers in huis. Verder serveren we ook Vietnamese stoverij. Die lijkt wel een beetje op die van ons, maar is anders gekruid, met onder andere steranijs en citroengras. Ook gelakte ribbetjes zijn hier te verkrijgen, die worden in Vietnam heel veel gegeten, net als gekarameliseerd buikspek”, aldus Wendy.

Wendy wil met deze pop-up kijken of het concept aanslaat en als dat zo is, dan wil ze een stap verder gaan. “Ik droom van een vaste zaak. Alleen ligt de straat momenteel open, waardoor ik niet weet of ik dit als indicatie kan gebruiken. Maar zodra de straat afgewerkt is, zal het pakken beter zijn. We zijn gelukkig wel bereikbaar. Nu hopen dat de mensen ons vinden. De parking van de school vlakbij blijft open. Wie komt, kan daar parkeren ’s avonds.” (JRO)

Wendy blijft tot eind maart op deze locatie. Als het concept aanslaat, sluit ze enkele extra maanden niet uit. Op maandag en dinsdag is ze gesloten.