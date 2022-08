Vintage heeft een overnemer en wordt de Grote Markt, ook Oud Iseghem en ‘t Vlaams Huis zoeken (straks) een nieuwe uitbater

Tom Sintobin en Jurgen Defour (eetkroeg de Koornmrkt) nemen eethuis Vintage over, maar ook de buren op de Grote Markt in Izegem krijgen straks andere gezichten. De nevenliggende panden van Oud Iseghem en ‘t Vlaams Huis krijgen straks allicht ook een nieuwe uitbater.

Thomas Vandenberghe van jongerencafé ‘t Vlaams Huis lanceerde via Facebook al de bevestiging dat geïnteresseerde kandidaten zich mogen melden.

Maar na zes jaar stoppen ook Ludo Segaert en Sabine Pruvoost met Oud Iseghem. “We gaan wel nog even door, maar tegen eind jaar hopen we op een overnemer. De zaak draait nog altijd op volle toeren, maar we moeten ook wat aan onze gezondheid denken. Maar een overnemer komt hier alvast in een gespreid bedje terecht.”